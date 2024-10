El govern espanyol adoptarà el sistema finlandès per bloquejar estafes telefòniques

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol està desenvolupant una nova regulació per combatre les estafes telefòniques i els missatges SMS fraudulents, inspirada en el model implementat amb èxit a Finlàndia des del 2022. Aquest sistema avançat, que ha demostrat ser altament efectiu en el país nòrdic, permet bloquejar automàticament tant les trucades com els missatges SMS que es generen des de números no registrats per cap companyia de telecomunicacions. La seva implementació a Espanya podria reduir les estafes fins a un 90%, segons estimacions preliminars.

El funcionament del sistema es basa en la detecció de trucades que, tot i aparentar ser legítimes, s'originen a través d'internet (tecnologia VoIP) o simulen provenir de números locals però que, en realitat, tenen el seu origen a l'estranger. Aquesta pràctica, coneguda com a "spoofing", és utilitzada per estafadors per enganyar les víctimes i aconseguir informació sensible o diners. A Finlàndia, la introducció d'aquest sistema va suposar una dràstica reducció de les pèrdues econòmiques associades a les estafes telefòniques. Per exemple, les pèrdues van passar de 7 milions d'euros l'any 2021 a només 600 euros en el segon semestre de 2022.

El sistema no només protegeix contra trucades fraudulentes, sinó que també ofereix una protecció addicional contra la suplantació d'identitat en missatges SMS. Això és especialment rellevant per a empreses i institucions, que sovint veuen com els seus noms són utilitzats de manera fraudulenta en comunicacions falses. La base de dades que sustenta aquest sistema conté tots els números de telèfon registrats per les companyies de telecomunicacions, la qual cosa permet identificar i bloquejar aquells números que no formen part de la llista oficial.

El govern espanyol preveu implantar aquest sistema a partir del 2025, en un esforç per modernitzar les seves mesures de protecció contra el frau digital. El ministre de Transformació Digital, Óscar López, ha anunciat la creació d'una base de dades centralitzada que serà gestionada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Aquesta base de dades serà clau per garantir que les trucades sospitoses es bloquegin de manera automàtica, millorant la seguretat de les comunicacions a nivell nacional.

A més, dins d'aquest nou marc regulador, les empreses només podran realitzar trucades comercials des de números que comencin amb les numeracions 800 o 900, conegudes per ser gratuïtes per als consumidors. Trucades realitzades des de números mòbils que comencin amb el prefix 600 seran considerades potencialment fraudulentes i seran bloquejades, afegint una capa addicional de protecció per als usuaris.

Amb aquest moviment, Espanya vol situar-se a l'avantguarda de la protecció contra el frau telefònic, seguint l'exemple de Finlàndia, un país que ha liderat la implementació de tecnologies avançades per combatre aquestes activitats delictives. Aquest sistema suposa un pas endavant important en la lluita contra el cibercrim i les estafes que, cada vegada més, afecten milers de ciutadans i empreses arreu del món.