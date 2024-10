Una empresa de l’Albagés crea una IA per acompanyar els pacients amb càncer de mama i metastàtic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa tecnològica de l’Albagés Audivio Studio ha creat una plataforma digital innovadora que utilitzarà la intel·ligència artificial per acompanyar pacients amb càncer de mama i metastàtic. Es tracta de Cuidám, un projecte pilot en format web-app que serà testat en mig centenar de pacients de clíniques privades. “Cuidám utilitza una IA que és capaç de conversar de forma empàtica i personalitzada amb cada pacient, oferint informació clara sobre els tractaments, a més d’un acompanyament i un monitoratge emocional constant”, explica Víctor Masip, CEO d’Audivio Studio.

Assenyala que aquesta tecnologia intuïtiva està dissenyada per superar els reptes de la fractura digital, perquè tant els pacients com els seus familiars, independentment del seu nivell de familiaritat amb les eines tecnològiques, puguin accedir fàcilment a un suport precís i càlid “que en les consultes moltes vegades no es troba”. En aquest sentit, apunta que la web-app comptarà amb un assistent virtual anomenat Emma que podrà respondre a preguntes mèdiques, així com oferir una atenció personalitzada a les necessitats emocionals de cada usuari.

La plataforma, que es podrà instal·lar en mòbils, tablets o ordinadors, oferirà també desafiaments d’autocura i una xarxa de suport entre usuàries, reforçant d’aquesta manera un vincle emocional entre pacients. “Amb aquest nou projecte, Audivio Studios i la seua divisió Eternik es posicionen en l’avantguarda tecnològica, mostrant una nova manera d’entendre la relació entre la tecnologia i la salut, sobretot en l’àmbit rural, en què les barreres digitals es dissolen per donar lloc a un suport emocional i pràctic de qualitat”, van assenyalar des d’aquesta empresa lleidatana.