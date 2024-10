Espanya adoptarà el sistema finlandès per evitar estafes telefòniques el 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol està preparant una nova regulació per combatre les estafes telefòniques i els missatges SMS fraudulents, inspirada en el sistema implementat a Finlàndia des del 2022. Aquest mecanisme, que ha estat altament efectiu a Finlàndia, permet bloquejar automàticament trucades i SMS enviats des de números no registrats per cap companyia telefònica, de manera que es les estafes es podrien reduir fins a un 90%.

El sistema detecta les trucades que, tot i semblar legítimes, es fan per internet o simulen provenir de números locals però que realment s'originen a l'estranger. A Finlàndia, l'adopció d'aquest sistema ha reduït significativament les pèrdues per estafes, passant de 7 milions d'euros el 2021 a només 600 euros en el segon semestre de 2022.

A més de les trucades, el sistema també protegeix la identitat dels remitents dels SMS, evitant la suplantació de missatges i protegint les empreses de fraus. Aquest sistema es basa en una base de dades que recull tots els números registrats per les companyies de telecomunicacions.

Espanya té previst implantar aquest sistema el 2025. El ministre de Transformació Digital, Óscar López, ha anunciat la creació d'una base de dades gestionada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que servirà per bloquejar trucades fraudulentes i restringir l'ús de números comercials només a línies 800 i 900.