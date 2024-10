Publicat per redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La localitat de Taüll, enclavada al cor de la Vall de Boí al Pirineu de Lleida, ha estat destacat per la prestigiosa revista National Geographic com un dels cent pobles més bonics d’Espanya. Aquest reconeixement subratlla tant la bellesa natural del seu entorn com el valuós patrimoni cultural i històric que atresora aquest petit però extraordinari racó de Lleida, que ha sabut mantenir intacta la seua essència medieval al llarg dels segles.

Taüll és famós per allotjar dos de les joies de l’art romànic català: les esglésies de Sant Climent i Santa Maria, ambdues construïdes al segle XII i consagrades el desembre de 1123, amb només un dia de diferència. Aquestes dos edificacions, juntament amb uns altres set temples de la Vall de Boí, van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 2000, consolidant la importància artística i cultural de la vall. Aquestes esglésies, d’estil llombard, van ser erigides per mestres italians sota les ordres dels senyors d’Erill, i encara avui, les seues torres i frescos són un testimoni vibrant de l’època daurada del romànic.

El Pantocràtor, el tresor de Taüll

Un dels tresors més grans de Taüll és el Pantocràtor que decorava l’absis de l’església de Sant Climent, una de les obres més impressionants de l’art romànic europeu. Encara que el fresc original es conserva en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a Barcelona, la tecnologia ha permès als visitants de Sant Climent de Taüll disfrutar d’una recreació fidel mitjançant un espectacle de projecció de llums, que torna a la vida aquesta extraordinària obra pictòrica. Aquesta experiència immersiva permet observar com eren els murs originals en tota la seua esplendor, convertint-se en una atracció imperdible per als amants de l’art i la història.

A més, l’església de Santa Maria, ubicada a la plaça central del poble, exhibeix una altra destacada obra d’art mural romànica: la pintura de l’Epifania, que també es conserva en el MNAC. Ambdues esglésies presenten un estil arquitectònic característic que les agermana amb els temples del nord d’Itàlia, d’on van arribar els mestres que van construir aquests monuments únics.

L'origen del nom

Més enllà de la seua riquesa patrimonial, el nom de Taüll prové de l’expressió basca "Ata-Uli", que significa "el poble del port", el que reflecteix la importància que va tenir aquesta localitat com un dels accessos més transitats a la vall durant l’Edat Mitjana. En aquella època, Taüll era un punt clau en les rutes comercials i religioses, i va arribar a comptar amb una tercera església, Sant Martí, de la qual avui només queden algunes restes arqueològiques.

Aquest reconeixement de National Geographic no només ressalta el valor arquitectònic i artístic de Taüll, sinó també la seua bellesa paisatgística. Situat en l’espectacular entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Taüll ofereix als seus visitants una barreja única de cultura, naturalesa i tranquil·litat. Les muntanyes que l’envolten, amb els seus prats verds a l’estiu i cobertes de neu a l’hivern, el converteixen en una destinació ideal tant per als amants del senderisme i la naturalesa com per a aquells que busquen submergir-se en la història i l’art.