Xarrada per sensibilitzar sobre l'acollida familiar a Solsona

La Sala Francesca de Llobera del consell comarcal del Solsonès va acollir divendres una xarrada col·loqui per sensibilitzar sobre l’acollida familiar. Hi van participar Josep Xoy i Soler, autor de l’exposició Acolliments familiars, que estarà disponible fins avui al Pati Gòtic del consell comarcal, i una família d’acollida. Es tracta d’una activitat per donar a conèixer aquest tipus de protecció temporal que garanteix als menors el dret de créixer en família.