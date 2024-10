El Gastronomic Forum escalfa fogons

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’un centenar de productors i restauradors catalans, 34 dels quals de les comarques lleidatanes, participaran aquest any en el Gastronomic Forum Barcelona, l’esdeveniment gastronòmic de referència que se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de novembre al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona. Sota la marca Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025, les empreses representaran els diferents sectors agroalimentaris de les Terres de Lleida: carn i embotits, oli, vins, fruita i horta. També hi seran presents les DOP Costers del Segre, Formatge Alt Urgell i Cerdanya, Les Garrigues i Oli Les Garrigues, Mantega Alt Urgell i Cerdanya i Pera de Lleida, així com l’IGP Torró d’Agramunt.

Durant els tres dies que dura el certamen, Prodeca, en col·laboració amb les diputacions de Lleida, Barcelona i Girona, impulsaran El Rebost de Catalunya, un espai en el qual els productors de proximitat presentaran els seus productes destacant-ne els atributs, singularitats i les aplicacions a la cuina catalana. En total s’han programat en aquest espai més de 20 activitats, amb tastos per al públic professional dirigits pels mateixos productors. L’aula tindrà un aforament per a 32 persones que podran tastar una gran varietat de productes autòctons com l’oli, la carn, la fruita, la verdura, els vins o els formatges, alguns dels quals amb segell d’origen i qualitat. Així mateix, per potenciar la competitivitat de les empreses locals, la zona expositiva inclourà un espai dedicat exclusivament al sector ecològic. L’estand Ecoteca agruparà una desena d’empreses certificades pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Aquesta zona comptarà amb una participació rotatòria: durant cada jornada, quatre empreses d’aquest segment ocuparan els taulells de l’estand.

La pizza adquireix protagonisme en aquesta nova edició del Gastronomic Forum Barcelona. En aquest sentit, una de les activitats destacades serà el Campionat d’Espanya Pizza per Passió.Amb més de 6.000 m2 d’exposició, aquest esdeveniment s’ha convertit a la millor plataforma de negoci per a les empreses i professionals de l’hostaleria i la gastronomia, a més d’oferir al visitant un autèntic espectacle culinari. Més enllà de la gastronomia, també és un aparador dels últims equips de cocció. En aquesta última àrea hi haurà la presència de la firma lleidatana Mychef, que organitzarà una conferència juntament amb el xef Jordi Roca, reboster del Celler de Can Roca.

Un xef lleidatà, aspirant a millor cuiner 2024

El xef Àngel Esteve, del restaurant Sisè de Lleida, és una de les sis joves promeses de la cuina que aspiren enguany al premi Cuiner 2024 que atorguen el Gastronomic Forum Barcelona i La Vanguardia. “Tot l’equip de cuina estem molt contents i il·lusionats”, va explicar ahir Esteve, que té 27 anys i el 2018 va guanyar el concurs Àngel Moncusí. Fa poc menys d’un any va obrir a l’avinguda de l’Estudi General el restaurant Sisè, el seu projecte més ambiciós i personal. Amb una carta curta i de temporada, aquest xef ofereix una cuina de proximitat, centrada en el foc i la brasa. “Oferim una revisió de la cuina tradicional amb bases clares i productes de qualitat de petits productors del territori”, va assenyalar aquest jove que ha treballat en restaurants de renom com Mugaritz, El Celler de Can Roca, Coure, Gresca i Gaggan, del xef Gaggan Anand a Bangkok. A la llista de reconeixements se suma la seua pròxima nominació al premi Cuiner Revelació 2025 del Madrid Fusión, el saló gastronòmic que se celebrarà a començaments de l’any que ve.

Vuit restaurants a la 30a Mostra de les Garrigues

Vuit restaurants participaran aquest any en la 30 edició de la Mostra Gastronòmica de les Garrigues, una iniciativa del consell comarcal que arrancarà aquest divendres i es prolongarà fins el proper 15 de desembre, coincidint amb la campanya de recol·lecció d’olives a la comarca. Durant aquest temps, Ca la Margarida (l’Albi), Cafè Terrall Restaurant (les Borges Blanques), Restaurant Hostal Benet (les Borges), Masia les Garrigues (les Borges), Els Fogons de la Carme (Cervià de les Garrigues), El Sindicat de Tarrés (Tarrés), Les Cuines de la Llena (la Pobla de Cérvoles) i El 9 Syrah (les Borges) oferiran menús exclusius amb l’oli d’oliva verge extra com a ingredient protagonista. Aquest any, com a novetat, cada parella de comensals rebrà com a obsequi una botella d’oli gentilesa del consell i del patronat de turisme de la diputació de Lleida, i un receptari de tots els restaurants participants. El president del consell comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, va destacar ahir els 30 anys d’aquest esdeveniment com una mostra de “constància i ganes per part del territori i també dels restauradors, que poden oferir els seus productes i estrenar l’oli del primer raig”. Durant la presentació al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, els assistents van gaudir d’una nova experiència immersiva de realitat virtual. Val a destacar que entre tots els comensals de la Mostra se sortejaran 8 lots de productes de les Garrigues.