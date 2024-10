Preguntes i respostes (FAQ) sobre la cobertura de les assegurances davant de danys causats per una DANA com la de València

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

UNESPA, l’associació empresarial de l’assegurança, ha elaborat un document de preguntes habituals i respostes (FAQ) en el qual s’explica com actua l’assegurança davant d’una DANA com l’ocorreguda a la Comunitat Valenciana i Castella la Manxa.

Estan els danys causats per la DANA coberts? Qui m’indemnitza?

Sí, els danys causats per la DANA o gota freda sobre persones i béns assegurats estan coberts. Segons sigui la seua naturalesa, seran les companyies d’assegurances, el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) o Agroassegurança qui procedirà a indemnitzar els danys. La gota freda ha pogut afectar a persones (morts, ferits...), coses (immobles, vehicles), collites i bestiar. Aquestes tres institucions (Companyies d’Assegurances, CCS i Agroassegurança) han creat un portal web on s’explica això amb més detall (Naturalment protegits).

Quines assegurances intervenen en aquest tipus de circumstàncies?

Les pluges han provocat morts i ferits, així com danys en immobles, vehicles, collites i cabanes ramaderes. Aquests són les assegurances que intervindran arran de la gota freda:

• Assegurança de vida: si el mort tenia assegurança de vida, el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) indemnitzarà els beneficiaris que hagués designat al contracte.

• Assegurança d’accidents: si una persona que ha resultat lesionada tenia assegurança d’accidents, el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) l’indemnitzarà.

• Assegurança de la llar: cobreix els danys soferts a l’habitatge (parets, portes, finestres, sostres, forjats, estructura...) i el seu contingut (mobles, electrodomèstics i estris que hi hagués dins). Els propietaris dels habitatges que es destinaven a lloguer podrien rebre, a més, una indemnització per la pèrdua de les rendes en les condicions estipulades al contracte (import, dies...). També pot estar coberta la inhabitabilitat de l’habitatge pels seus propietaris.

• Assegurança de la comunitat de propietaris: cobreix els danys a les zones comunes de l’edifici (portal, escales, ascensors, quarts d’instal·lacions, jardins, piscina...). Està cobert tant el continent (parets, portes, finestres, sostres, forjats, estructura...) com el contingut (mobiliari del portal, decoració de les zones comunes...).

• Assegurança de comerç, empreses i indústries: cobreix els danys de continent del local (parets, portes, finestres...) i els del seu contingut (mobles, mercaderies que hi hagués dins...). Addicionalment, si la pòlissa incloïa la cobertura de pèrdua de beneficis per inundació per part del Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS), el negoci assegurat podrà rebre una indemnització per la paralització de la seua activitat empresarial en les condicions estipulades al contracte (import, dies...) per tractar-se d’un dany material. Per la seua part, els propietaris d’immobles llogats (locals, naus industrials...) podrien rebre una indemnització per la pèrdua de les rendes en les condicions estipulades al contracte (import, dies...) si haguessin contractat aquesta cobertura.

• Assegurança d’automòbil: totes les assegurances de l’automòbil inclouen la cobertura davant riscos extraordinaris. Així doncs, tots els propietaris que hagin vist el seu cotxe arrossegat per les riuades o danyat per vents de més de 120 km/h seran indemnitzats per part del Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS). Els danys ocasionats pel granís sobre la xapa i les llunes dels vehicles seran indemnitzats per la companyia d’assegurances si el vehicle incloïa la cobertura de ruptura de llunes (vidres) o de danys propis (vidres i xapa).

• Assegurança agrícola: l’assegurança agrícola cobreix els danys que la gota freda hagi causat sobre les collites, animals (aus, bestiar, etc.) i instal·lacions agrícoles assegurades.

S’ha de declarar “zona catastròfica” per rebre la indemnització del Consorci de Compensació d’Assegurances?

El Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) és un organisme únic a Europa que, entre altres coses, permet afrontar amb tranquil·litat la indemnització de danys causats per catàstrofes en béns i persones assegurades. La seua intervenció és clau davant de grans pèrdues, ja siguin causades per l’home, com el terrorisme; o per la naturalesa, com les inundacions, les tempestes o els terratrèmols.

Quan es produeix un desastre natural molts assegurats que s’han vist afectats es poden fer aquesta pregunta: és necessària la declaració de zona afectada greument per riscos de protecció civil (abans anomenada “zona catastròfica”) perquè les pèrdues siguin cobertes pel CCS?

La resposta és “NO”. Ni és necessari que es declari la zona catastròfica, ni cal esperar a l’esmentada declaració, en cas que es vagi a produir, per començar les gestions. Les companyies d’assegurances i el CCS tenen el compromís d’atendre a tota persona o bé que estigui assegurat i hagi quedat afectat. Ja sigui un cotxe, una casa, un local comercial, etc. Aquesta atenció és automàtica i completament independent al fet que, davant dels danys generals, l’Administració decideixi declarar un territori com a zona catastròfica i concedir algun tipus d’ajuda o subvenció pública. Per tant, els assegurats podran tramitar les seues reclamacions al CCS o a la seua companyia d’assegurances (que actuarà en nom seu) de manera independent de les accions que adoptarà l’Administració sobre el territori. Per cobrar les indemnitzacions del CCS és obligatori, això sí, que la persona o el bé danyat es trobin assegurats. El CCS es finança amb el recàrrec cobrat als assegurats i desemborsa les indemnitzacions acordades a les pòlisses.

Com m’assabento d’amb qui tenia l’assegurança?

Si l’assegurat no recorda amb qui tenia l’assegurança de llar o comerç, pot contactar amb el seu mediador habitual perquè l’informi (agent, corredor o entitat bancària). Una altra opció és consultar els moviments en el compte corrent per veure quina companyia d’assegurances va emetre el càrrec.

Quant me’n pagaran?

El Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) i les companyies d’assegurances dels habitatges, els locals i la comunitat de propietaris indemnitzaran els danys produïts, però els imports desemborsats no podran superar en cap cas el valor del bé destruït o del límit estipulat al contracte. És a dir, de l’anomenat “capital assegurat” o “suma assegurada”.

Què és el capital assegurat?

El “capital assegurat” o “suma assegurada” és la quantia màxima que pagarà el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) o la companyia d’assegurances pels danys que s’han produït en un bé. En aquest cas, cal considerar el capital assegurat de la pòlissa de la comunitat de propietaris, d’una banda, i el que figura en cadascuna de les assegurances de llar o comerç dels propietaris de la comunitat.

Tenia un immoble llogat i he perdut la renda que em pagaven els inquilins

Els propietaris que destinaven el seu habitatge o local a lloguer i el tenien així especificat al seu contracte d’assegurança, podrien rebre una indemnització per la pèrdua de les rendes en les condicions estipulades al contracte (import, dies...).

M’he quedat sense casa: On em viuré?

És possible que les assegurances dels propietaris d’habitatges que tinguessin una assegurança de llar incloguin la cobertura d’inhabitabilitta. En aquests casos, la seua companyia d’assegurances els proporcionarà ajuda per buscar un allotjament temporal. Habitualment, per a uns dies. L’abast d’aquesta protecció dependrà de les condicions estipulades al contracte (import, dies, etc.). És important conservar els rebuts de les despeses en què s’incorri per acreditar-los després.

Soc familiar d’un dels morts: Com m’assabento de si tenia assegurança de vida o accidents?

El Ministeri de Justícia disposa d’un Registre d’assegurances amb cobertura de mort on s’informa si un mort tenia una assegurança de vida o accidents a títol individual i, en tal cas, amb quina companyia d’assegurances. Amb aquesta informació, les persones interessades poden consultar a l’entitat si ells són, efectivament, el beneficiari del contracte. En cas de ser-ho, la companyia d’assegurances procedirà a desemborsar-los la indemnització corresponent. D’altra banda, si el mort es trobava en actiu, és possible que la seua empresa comptés amb una assegurança de vida col·lectiva. Per aquesta raó, és convenient consultar l’ocupador. En cas de ser beneficiari d’una assegurança de vida col·lectiva, s’ha de contactar amb la companyia d’assegurances en qüestió, que s’ocuparà d’entregar la indemnització als beneficiaris designats.