El canvi en l’edat de jubilació que arriba a partir de l’1 de gener de 2025

Des del pròxim 1 de gener de 2025, el sistema de pensions a Espanya implementarà una nova etapa en el procés d’augment gradual de l’edat de jubilació. Aquests canvis, en curs des de 2019, busquen optimitzar el sistema de jubilació i millorar la rendibilitat de les pensions. Així, els treballadors s’hauran d’adaptar a un calendari progressiu que, el 2027, culminarà amb l’edat de jubilació ordinària fixada en 67 anys per als qui no tinguin els anys mínims de cotització.

Edat de jubilació el 2025: ajustament progressiu per obtenir la pensió completa

Amb aquesta reforma, a partir de 2025, l’edat de jubilació ordinària s’establirà en els 66 anys i 8 mesos per a aquells que no assoleixin els anys necessaris de cotització en la Seguretat Social. Per als qui comptin amb almenys 38 anys i 3 mesos cotitzats, la jubilació completa serà possible als 65 anys sense cap penalització. Aquest canvi suposa un augment de dos mesos respecte a 2024 i una nova meta al camí cap als 67 anys, la qual cosa implica que aquells que busquin retirar-se a partir de 2025 hauran de revisar els anys cotitzats per conèixer si compleixen els requisits per a una pensió sense reduccions.

Futures modificacions: 2026 i 2027, cap als 67 anys

L’augment gradual continuarà el 2026, quan l’edat mínima per a jubilació ordinària pujarà a 66 anys i 10 mesos si no es compleixen amb els 38 anys i 3 mesos cotitzats requerits. Finalment, el 2027, l’edat de jubilació assolirà els 67 anys, amb un requisit addicional de cotització de 38 anys i 6 mesos per a qui desitgin obtenir la pensió completa als 65 anys.

Opcions de jubilació anticipada i com afectarà el canvi

Per als qui planegen jubilar-se de manera anticipada, l’opció als 63 anys continua disponible sempre que es compleixin amb 38 anys i 3 mesos cotitzats, permetent una jubilació avançada sota certes condicions de la Seguretat Social. Les modalitats de jubilació romanen vigents, però l’augment dels requisits d’edat i cotització es traduirà en ajustaments per als qui aspirin a una pensió completa sense penalitzacions.