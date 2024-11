Puc ser multat si no he passat l’ITV per no haver-hi cites disponibles?

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ITV és indispensable per a tots els vehicles que circulen per les carreteres espanyoles, i és un requisit que es torna encara més rigorós a mesura que augmenta l’antiguitat del vehicle. A partir dels quatre anys des de la primera matriculació, un vehicle s’ha de sotmetre a l’ITV cada dos anys fins que en compleixi deu, moment en què el tràmit es converteix en una obligació anual. Qualsevol vehicle que circuli amb l’ITV caducada, desfavorable o negativa està exposat a sancions, independentment que el conductor tingui una cita programada.

Sancions per circular sense l’ ITV en regla

La normativa és clara: qualsevol conductor que sigui detingut amb l’ITV caducada pot enfrontar-se a una multa de 200 euros. Tanmateix, si el vehicle ha estat inspeccionat però s’ha obtingut un resultat desfavorable o negatiu, la sanció podria ser de fins 500 euros. En casos greus, on el vehicle presenti defectes perillosos, la sanció també podria incloure la retirada temporal del permís de circulació i, en alguns casos, la pèrdua de punts al carnet de conduir.

Molts conductors que han reservat una cita per a l’ITV es pregunten si, amb el comprovant de la reserva, podrien evitar la multa. La resposta, no obstant, és negativa: comptar amb una cita no justifica circular amb l’ITV caducada. Les autoritats consideren que el vehicle continua sent potencialment insegur i, per tant, és motiu de sanció. L’única excepció per traslladar un vehicle sense ITV en vigor és contractar un servei de grua per transportar-lo a l’estació d’ITV o a un taller mecànic per reparar qualsevol defecte que impedeixi d’obtenir una inspecció favorable.

Revisió de l’ ITV i el seu impacte en la seguretat viària

El propòsit de l’ITV és minimitzar riscos a les carreteres mitjançant la detecció de possibles defectes als vehicles, des de problemes en el sistema de frens fins defectes en la suspensió o el sistema d’il·luminació. Un fallo en qualsevol d’aquests sistemes podria incrementar el risc d’accidents a la carretera, per la qual cosa les autoritats insisteixen en la importància de complir aquesta inspecció en les dates requerides. Circular sense l’ITV en vigor no només compromet la seguretat del conductor, sinó que també representa un risc per a la resta dels usuaris de la via.

A més, l’ITV és una eina important per al control d’emissions contaminants. Els vehicles amb motors defectuosos o amb sistemes d'escapada danyats poden emetre nivells de gasos contaminants molt per sobre dels permesos, afectant la qualitat de l’aire i al medi ambient. La normativa actual a Espanya està alineada amb les directives europees per reduir les emissions i fomentar l’ús de vehicles menys contaminants.

Com evitar multes i problemes legals

Per als conductors que enfronten problemes per aconseguir una cita a temps, les autoritats recomanen planificar amb anticipació i reservar amb diversos dies de marge, especialment en èpoques d’alta demanda. En alguns casos, pot ser útil buscar cites en estacions d’ITV ubicades en localitats properes, ja que hi pot haver menor demanda i més disponibilitat. A més, portar amb si el comprovant d’una cita futura per a l’ITV pot ser útil per mostrar bona fe en cas de ser aturat, encara que no garanteix l’exempció de la sanció.

Conseqüències per al propietari i el vehicle

Si un vehicle rep una inspecció desfavorable o negativa, el conductor estarà obligat a solucionar els problemes tècnics detectats i passar una nova revisió en un termini establert. En aquests casos, es prohibeix circular amb el vehicle tret de per traslladar-lo al taller o a la mateixa estació d’ITV, ja que el seu estat mecànic podria posar en risc la seguretat a la carretera. A més, els vehicles que acumulin un historial d’infraccions relacionades amb l’ITV poden patir dificultats per renovar assegurances o realitzar altres tràmits administratius, generant més despeses i complicacions per als seus propietaris.

L’ITV juga un paper essencial per assegurar que els vehicles que circulen per les carreteres espanyoles estan en bon estat i no representen un risc per a la seguretat viària. Les autoritats i experts en seguretat recorden que, més enllà d’evitar multes, complir amb l’ITV és una responsabilitat amb un mateix i amb els altres usuaris de la via. Mantenir el vehicle en condicions adequades no només prolonga la seua vida útil i redueix les possibilitats de tenir accidents, sinó que també contribueix a un entorn més segur i menys contaminat per a tothom.