El càncer de pulmó, a debat a Lleida

El Saló Víctor Siurana de la UdL va acollir ahir la tercera edició del congrés Lo Pulmó, que va congregar experts de diferents disciplines per oferir una visió multidisciplinària i abordar els reptes del tractament dels pacients del càncer de pulmó i també dels seus familiars i entorn. Una iniciativa organitzada en col·laboració amb The Ricky Rubio Foundation, UOMI Cancer Center i Clínica Mi Tres Torres.

El doctor Santiago Viteri, director mèdic d’UOMi Cancer Center, director Executiu de Pratia Sirius i assessor científic de The Ricky Rubio Foundation, va assenyalar ahir que aquest any el congrés ha volgut “emfatitzar” la cura que s’ofereix als pacients i als seus familiars, per posar-los al centre de l’atenció, a més d’abordar les diferents novetats terapèutiques i els reptes de futur. En aquest últim sentit, va assenyalar que un dels principals problemes en càncer de pulmó és que, malgrat ser un dels “més freqüents i mortífers”, no compta amb els recursos de finançament que sí que tenen altres tumors com el de mama. Així, va destacar que només el 20% dels tumors de pulmó es diagnostiquen en etapes inicials “quan es poden curar”, encara que va alertar que, fins i tot en aquests casos, “el percentatge de curació és molt baix”. D’aquesta forma, va assenyalar que “el gran repte és que la gran majoria dels casos de càncer de pulmó es diagnostiquin en fases inicials, ja que ara en el 80%, els pacients ja tenen metàstasi”.Així mateix, Viteri va destacar que hi ha “un gran estigma” en aquest tipus de tumors, ja que al pacient “se li atribueix haver estat fumador, quan això és un problema de salut i no un defecte de la persona”. Per aquesta raó, va ressaltar la importància d’una conscienciació més gran en la societat “per combatre aquest estigma i aconseguir un diagnòstic més precoç”. En el congrés van participar professionals de diferents àmbits com Luis Paz-Ares, cap d’oncologia de l’Hospital 12 de Octubre, i Antonio Calles, oncòleg de l’Hospital Gregorio Marañón. També hi va haver diferents ponències com la que va abordar un pneumòleg sobre les altres malalties que pateixen els pacients de càncer de pulmó, com l’EPOC o la insuficiència respiratòria, així com els problemes logopedes per la pèrdua de la veu.

«També s’ha de cuidar la família i l’entorn dels pacients»