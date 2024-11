Els cognoms que estan a punt de desaparèixer a la demarcació de Lleida: només en queden 17

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La globalització, els canvis socials i les dinàmiques familiars estan posant en risc la continuïtat de molts cognoms arreu del món. A les comarques de Lleida, alguns llinatges que no sonen estranys ni forans es troben a un pas de l'extinció, ja que cada vegada menys persones els porten.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), cognoms com Rebés, Janot, Graset i Arnés es troben en una situació especialment delicada a la demarcació lleidatana. Només 12 persones tenen aquests cognoms com a primer llinatge, mentre que únicament 5 els tenen com a segon cognom, 17 persones en total per cada cognom. Aquesta situació la comparteixen amb cognoms menys habituals al llarg de la geografia espanyola, com Borisov, Darkaoui, Djau o Tartalo.

Aquestes xifres contrasten enormement amb els cognoms més comuns a Lleida, com García, López o Martínez, que entre primer i segon llinatge sumen al voltant de 10.000 portadors cadascú a la província.

Factors de la desaparició de cognoms

La pèrdua de cognoms és un fenomen complex influenciat per múltiples factors:

Moviments migratoris i mestissatge entre diferents cultures

Tendència a adoptar cognoms més comuns o fàcils de pronunciar

Restriccions legals en la transmissió de cognoms en algunes societats

Disminució de la natalitat i canvis en les estructures familiars tradicionals

Malgrat que la desaparició de certs cognoms pot semblar un tema anecdòtic, en realitat suposa la pèrdua d'una part del patrimoni cultural i lingüístic de cada territori. Els llinatges són un reflex de la història, les migracions i les particularitats de cada zona, i la seva extinció implica també l'esvaïment d'aquest llegat immaterial.

Mesures per preservar els cognoms

Alguns països han impulsat iniciatives per protegir i revitalitzar els cognoms en risc de desaparició:

Flexibilitzar les normes per la transmissió de cognoms als fills

Crear registres i bases de dades de cognoms poc freqüents

Promoure la investigació i divulgació sobre l'origen i significat dels llinatges

Impulsar trobades de persones amb cognoms poc comuns per afavorir-ne la preservació

En definitiva, la progressiva desaparició de cognoms a Lleida i arreu del món és una qüestió que va més enllà de la simple anècdota onomàstica. Es tracta d'un fenomen que reflecteix les profundes transformacions socials i culturals del nostre temps, i que ens interpel·la sobre la importància de preservar i valorar la diversitat i la riquesa del nostre patrimoni immaterial.