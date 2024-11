El Ventador, primer restaurant ribagorçàa la Guia Michelin

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Collir els fruits del que has sembrat amb dur treball és una cosa que fa molta il·lusió”, afirma Eli Farrero, del restaurant El Ventador, a Barruera, després d’entrar a formar part de la Guia Michelin. Es tracta de la primera cuina de l’Alta Ribagorça que és distingida per la prestigiosa publicació francesa, que reconeix els millors locals del món.

“Els nostres plats beuen de l’essència i els valors del Pirineu. Creiem en la nostra manera de ser, donant rellevància als nostres costums i els recursos que ofereix la zona”, va explicar la xef, que va recalcar que “provem de fer una cuina interpretativa, sense parafernàlies”.En aquest sentit, el que va començar fa dotze anys com un bar de vins i tapes ofereix ara tant una carta com un menú degustació que inclou elaborats plats de temporada, com uns raviolis fets a partir de carpaccio de cérvol i fumejat amb fusta de teia –la mateixa utilitzada per a les falles que il·luminen la vall durant les nits d’estiu–, que farceixen amb ceps.