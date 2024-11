Nova atracció turística per a tota la família a Andorra

Publicat per agencias /redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra la Vella ha presentat una nova proposta de lleure per a tota la família amb la inauguració de l’itinerari 'Els amics de l’Estevet', una ruta que se sumeixi a la col·lecció de senders coneguts com 'Macarulla, petits senders màgics’. Aquesta iniciativa busca atansar els nens i les seues famílies a la naturalesa de forma lúdica i educativa, ensenyant-los sobre els insectes més comuns de l’entorn natural d’Andorra.

Dissenyada especialment per als més petits, la ruta, d’1,7 quilòmetres i uns 130 metres de desnivell acumulat, es pot recórrer en aproximadament una hora i mitja. Al llarg del camí, els nens coneixeran l’hàbitat i la importància d’insectes locals gràcies a Estevet, un personatge infantil que els acompanya virtualment i els ensenya com els insectes contribueixen a la cadena alimentària, emfatitzant el respecte pel seu entorn.

El ministre de Turisme i Comerç d’Andorra, Jordi Torres, va destacar que l’objectiu d’aquestes rutes és "atansar els més petits a la muntanya" perquè experimentin la bellesa natural i aprenguin sobre l’ecosistema d’Andorra. A més, el cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, va ressaltar l’accessibilitat d’aquesta ruta, pròxima al centre urbà, el que permet als visitants disfrutar de la ciutat i de la naturalesa en pocs minuts.

Els itineraris 'Macarulla', impulsats per Andorra Turisme al costat dels ajuntaments del Principat, han tingut gran èxit des del seu llançament el 2021, acumulant més de 253.000 visites. Actualment, cada parròquia d’Andorra compta amb un sender d’aquesta col·lecció, dissenyat amb materials sostenibles que s’integren al paisatge, com a fusta, ferro i pedra. Els visitants poden accedir lliurement a les rutes, encara que per participar en els jocs proposats es pot adquirir un llibret a les oficines de turisme per un euro o descarregar-lo des del web oficial de turisme d’Andorra.

Aquesta iniciativa, ja consolidada com una de les preferides entre les famílies, permet als visitants explorar Andorra d’una forma entretinguda i didàctica, connectant amb la naturalesa i la cultura local.