Alerten que enguany serà encara més càlid que el 2023

L’Organització Meterològica Mundial avisa que el 2024 va camí de ser l’any més càlid al món i, per tant, superar la mitjana d’augment de temperatura rècord que es va assolir el 2023. En un informe publicat ahir coincidint amb l’inici de la cimera internacional del clima, la COP29 de Bakú, a Azerbaidjan, els experts afirmen que fins al setembre s’ha registrat un increment de la temperatura mitjana global d’1,54º respecte a nivells preindustrials. “Cada increment addicional de l’escalfament global augmenta els extrems, els impactes i els riscos climàtics, va dir la secretària del WMO, Celeste Saulo. Per aquesta raó, va reclamar “reduir amb urgència les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle” i reforçar el seguiment de l’impacte de l’escalfament global.

La cimera del clima va arrancar entre les pressions del Sud Global per reforçar els compromisos de finançament i la incertesa davant l’ambició climàtica dels EUA després de l’elecció de Donald Trump, així com per absències destacades, com la del president nord-americà Joe Biden; el rus, Vladímir Putin, el xinès, Xi Jinping, o el del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Van declinar així mateix acudir a la COP29 el president francès, Emmanuel Macron; el canceller alemany, Olaf Scholz; i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. En la inauguració, el president de la conferència mundial, Mukhtar Babayev, va advertir que “anem cap a la ruïna” del planeta, i va asseverar que, si no es posa fre al problema, “ens portarà a un escalfament de tres graus”, la qual cosa provocaria una situació “catastròfica” per a milions de persones. “No es tracta aquesta crisi d’un problema futur sinó present”, va assegurar; i les evidències ho demostren, va dir: “Des de les recents inundacions a Espanya, fins als incendis forestals a Austràlia o la pujada de les aigües dels oceans.” Mentrestant, diverses organitzacions ecologistes i socials demanen més ambició climàtica als representants de gairebé 200 països que són presents a la COP29.