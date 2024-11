L'escriptor càntabre Álvaro Pombo, Premi Cervantes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escriptor càntabre Álvaro Pombo, de 85 anys, va ser guardonat ahir amb el Premi Cervantes 2024, el màxim reconeixement de les lletres en castellà i dotat amb 125.000 euros, segons la decisió del jurat, publicada pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Pombo (Santander, 1939) ha estat reconegut amb aquesta distinció per la capacitat de crear “un món literari propi que commou” i per la seua “extraordinària personalitat creadora, lírica singular i original narració”, recull la decisió del jurat, presidit per l’anterior guanyador, Luis Mateo Díez. “Al seu notabilíssim nivell com a poeta i assagista, s’uneix el fet de ser un dels grans novel·listes de la nostra llengua, que indaga en la condició humana des de les perspectives afectives d’uns sentiments profunds i contradictoris”, afegeixen. Recorden que, “en les seues creacions, mostra el món a través de la construcció d’un llenguatge en el qual les deformacions de la realitat apareixen reflectides sota la disfressa de la ironia i de l’humor”. I consideren a més que “en la seua prosa, l’oralitat es reflecteix en la voluntat d’un estil que aspira a l’escric com parlo valdesià”.

Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Madrid, Pombo és Bachellor of Arts pel Birberk College de Londres. Durant deu anys, entre 1966 i 1977, va treballar en un banc a la capital britànica com a telefonista i es va interessar per la tradició literària anglesa. Ja de retorn a Espanya, va treballar a Madrid a Banco Hispano, que va compatibilitzar amb la tasca literària fins a l’any 1984. El 1973, va publicar el seu primer llibre, el poemari Protocolos. Pombo és un autor molt premiat per obres com Donde las mujeres, que va obtenir el Premio Nacional de Narrativa del 1997; La cuadratura del círculo, Premi Fastenrath del 2001, o El cielo raso, Premi Fundació José Manuel Lara. Per r El metro de platino iridiado va rebre el 1991 el Premio Nacional de la Crítica. El Premi Planeta li va arribar el 2006 amb La fortuna de Matilda Turpin. És membre de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola des del 2004.