Descobreix la veritat darrere les carns envasades "sucoses" i "tendres" als supermercats

Als supermercats espanyols, és comú trobar envasos de carn amb etiquetes atractives com "extratendra", "molt sucosa" o "supertendra". Tanmateix, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix que darrere d’aquests reclams s’amaga una realitat menys desitjable: aquestes carns contenen aigua afegida i altres ingredients extres.

Segons l’OCU, la majoria dels productes carnis que es venen com "extratendres" porten aigua afegida, a més d’additius, estabilitzants, aromes, sal i sucre. Aquesta és la veritable raó per la que resulten més tendres, i no per la qualitat intrínseca de la carn. El mateix passa amb les carns adobades, marinades i amb altres preparacions com les fines herbes o amb allada.

Classificació normativa de les carns

La normativa classifica les carns en tres categories principals:

Carn fresca: carn tallada, sense afegits, que pot ser refrigerada, congelada o envasada al buit. Preparat de carn: carn fresca amb ingredients afegits, condiments i fins i tot additius. Aquí es troben els filets "extratendres", les carns adobades, marinades, els Burger meat , les salsitxes fresques, etc. Productes carnis: productes transformats en els quals la fibra muscular de la carn ha deixat de mantenir la seua estructura inicial, com la mortadel·la o el salami.

Additius per retenir l’aigua

A més de l’aigua, aquests productes carnis contenen altres ingredients que ajuden a retenir-la, com sal, sucre, fibra vegetal, espècies, aromes i diversos additius (antioxidants, conservants, estabilitzants i potenciadors del sabor). Alguns d’aquests additius, com el trisfosfat E451, el glutamat E621 i el nitrit sòdic E250, estan catalogats com a "no recomanables" o "a evitar" segons la calculadora d’additius de l’OCU.

Preu més elevat per l’aigua afegida

Una anàlisi de preus revela que, a igualtat de percentatge de carn, els productes amb aigua afegida són fins un 35% més cars que la carn fresca. Per exemple, uns filets de pit de pollastre marinat d’Hacendado amb un 24% d’aigua es venen a 7,40 €/kg, mentre que els filets de pit de pollastre fresc costen 8,35 €/kg. Tanmateix, tenint en compte que el pit marinat només conté un 72% de carn, el preu real de la carn seria de 10,27 €/kg, un 23% més car que la carn fresca.

Proves pràctiques i recomanacions

En proves realitzades per l’OCU, es va comprovar que totes les carns perden aigua durant el cuinat, però les carns amb aigua afegida sí resulten més tendres a causa dels additius que retenen la humitat. No obstant, des d’un punt de vista de salut, l’organització recomana triar carn fresca, sense additius, i evitar els productes processats. S’aconsella reduir el consum de carn en general, especialment dels preparats carnis, que es relacionen amb un risc més gran de diabetis tipus 2 i càncer colorectal.

Petició d’un etiquetatge més clar L’ OCU sol·licita un etiquetatge més transparent, que inclogui la frase "Producte amb aigua afegida" al frontal de l’envàs, perquè els consumidors siguin plenament conscients del que estan comprant. A més, suggereix que aquests productes es col·loquin en els lineals del supermercat separats de la carn fresca.

En resum, les carns envasades "extratendres", "molt sucoses" o amb preparacions com adobats i marinats contenen aigua afegida i altres ingredients extres, alguns d’ells poc recomanables per a la salut. Encara que resulten més tendres, també són més cares que la carn fresca. L’OCU recomana optar per carn fresca i sense additius, reduint el consum general de carn i evitant especialment els preparats carnis processats. Així mateix, sol·licita un etiquetatge més clar que informe als consumidors sobre la presència d’aigua afegida en aquests productes.