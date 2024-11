Loteries destinarà tots els beneficis a les Barnahus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Loteries de Catalunya destinarà 4,2 milions d’euros, el 100% dels beneficis del 2023, a construir nous centres Barnahus destinats a la detecció, atenció i recuperació de víctimes d’abusos sexuals durant la infància i l’adolescència. A les comarques lleidatanes hi ha dos d’aquests recursos situats a Lleida ciutat i la Seu d’Urgell. Arran dels bons resultats del projecte pilot, amb la casa Barnahus a Tarragona, el model es va expandir per tot Catalunya i ja compta amb catorze serveis actius, alguns dels quals, com els de Lleida i la Seu, en espais provisionals fins que es construeixin els equipaments definitius.

Són centres que creen un entorn “segur i de confiança” per als nens i les seues famílies i faciliten la coordinació de professionals de l’àmbit social, psicològic, mèdic i judicial. Barnahus és un servei liderat per la conselleria de Drets Socials en col·laboració amb les de Salut, Educació i Formació Professional, Justícia i Qualitat Democràtica, Interior i Seguretat Pública i Igualtat i Feminismes. També compta amb la implicació dels Mossos d’Esquadra, la Fiscalia i la judicatura, per evitar la “revictimització” de les víctimes.

Més de 200 casos d’abusos a menors a Ponent en nou mesos

Les cases Barnahus de Lleida i la Seu d’Urgell ja han atès, amb dades de finals de setembre, més de 220 casos d’abusos sexuals a menors des que van entrar en funcionament. Els dos centres tenen diferents sales equipades per donar seguretat a les víctimes i les seues famílies i amb la finalitat que puguin ser ateses en un únic espai, sense haver d’anar passant per hospitals, jutjats i comissaries. La Generalitat va acabar a l’octubre el desplegament i fins a finals de setembre s’havien atès 1.715 casos a tot Catalunya.