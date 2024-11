'La Vanguardia' abandona X pel seu "contingut tòxic" i vulnerar "els mínims conceptes d’ètica" en una democràcia

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

El diari 'La Vanguardia' ha anunciat que tanca els seus comptes a la xarxa social X (antic Twitter) davant del seu "contingut tòxic" i per entrar en "una deriva" que "vulnera els mínims conceptes d’ètica o de justícia" que s’haurien de respectar en una societat democràtica.

Així ho ha expressat el director de 'La Vanguardia', Jordi Juan, en una tribuna que ha publicat al diari, que segueix així els passos que ha fet aquest dimecres el diari britànic 'The Guardian' en tancar els seus perfils a la xarxa social denunciant que s’ha convertit en una "plataforma tòxica" al servei del seu propietari, Elon Musk.

Jordi Juan ha explicat que 'La Vanguardia' ha decidit deixar de publicar tuits a X el mateix dia en què s’ha conegut que Musk liderarà el nou Departament d’Eficiència Governamental dels EUA en l’administració del president electe, Donald Trump.

El director ha assenyalat que el compte de X quedarà congelat i el diari farà seguiment "de persones, entitats o empreses que pengin continguts en aquest canal per poder continuar informant puntualment els seus lectors".

No obstant, el periodista ha defensat que pren la decisió "per no contribuir amb el tràfic creat per 'La Vanguardia' al creixement d’aquest canal". Segons ha denunciat, des que Musk va arribar a X, la xarxa social "ha anat abusant cada vegada més de contingut tòxic i manipulat gràcies a la proliferació de bots".

"Els tradicionals equips de moderació que evitaven els continguts violents o d’odi han anat desapareixent i la xarxa ha entrat en una deriva que vulnera els mínims conceptes d’ètica o de justícia que hauríem de respectar en una societat democràtica", ha retret Jordi Juan, qui ha lamentat que es permetin "teories de la conspiració" o propagació de falòrnies o notícies falses, que "han trobat, a X la seua caixa de ressonància perfecta per poder amplificar-los".

El director ha subratllat que la campanya electoral o "les mentides que s’han divulgat" amb la DANA de València han contribuït a prendre la decisió d’abandonar l’antic Twitter. Finalment, ha assenyalat que el diari deixa "llibertat de consciència als seus periodistes" per continuar o deixar la xarxa social.