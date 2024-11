Nova 'família' de turons a Raimat

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els turons –fures no domesticades– són depredadors essencials per regular les plagues de conills i rosegadors. Estan en perill d’extinció a Catalunya i ja havien desaparegut de Lleida, per la qual cosa la Generalitat està fomentant la seua reintroducció des del 2021. Ahir es van alliberar sis exemplars en una finca de la família Raventós a Raimat, on estaran uns dies en un espai tancat fins que s’adaptin al territori i aprenguin a caçar, ja que han vingut en captivitat des del Pont de Suert. Després es deixaran en total llibertat. El d’ahir va ser el tercer alliberament, després dels del 2022 i principis d’aquest any.

El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, acompanyat del director general de Medi Natural, Marc Vilahur, va explicar que l’ús de raticides amb anticoagulants és una de les principals causes de la desaparició de l’espècie. “Estem estudiant que a Catalunya s’utilitzin rodenticides sense aquesta substància”, va afirmar. Així mateix, va anunciar la construcció d’un nou centre de cria de turons europeus a Raimat. També serà en terrenys de Manel Raventós, president de l’Associació de Propietaris per a la Conservació de la Naturalesa, que el finançarà juntament amb el Govern. Estarà gestionat per la Fundació Trenca. “Estem preocupats per les plagues de conills i hem de reintroduir un animal que era molt comú fa quaranta anys”, va assenyalar Raventós.

El Govern estudia com “primar la seguretat” a les zones inundables amb perill d’arrossegament

Respecte a l’anunci del president Salvador Illa de revisar l’activitat dels càmpings en zones inundables, Sargatal va afirmar que “és molt important estar preparats i estem estudiant accions”, però va destacar la diferència entre les zones inundables amb o sense perill d’arrossegament. “Si hi ha perill d’arrossegament hem d’estudiar amb molta cautela què fer, però sobretot ha de primar la seguretat”, va concloure.