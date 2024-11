Clausura de les jornades de bruixeria a Esterri d'Àneu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La quarta edició de la Trobada Feminista Internacional sobre la Cacera de Bruixes se celebra avui i demà a Esterri d’Àneu i comptarà amb diversos testimonis de descendents de dones que van ser acusades de bruixeria en el passat. Destaca la participació de la filòsofa italonord-americana Silvia Federici, que es preveu que intervingui de manera virtual des de Nova York aquesta tarda. Les jornades, impulsades pel Festival Dansàneu i el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, reuniran investigadores, docents i activistes feministes que reflexionaran sobre el passat i el present de la persecució de dones sota l’acusació de bruixeria.

L’edició d’aquest any suposa la clausura dels actes del sisè centenari de la llei contra la bruixeria més antiga d’Europa, sota el nom d’Ordinacions de les Valls d’Àneu. Va servir com a artefacte jurídic per perseguir un miler de dones a Catalunya i unes 200.000 al continent. La trobada combinarà accions de recuperació de la memòria històrica i propostes d’arts escèniques. La jornada d’avui es podrà seguir completa des de Lleida TV, a través del seu canal de streaming, a partir de les 10.00 hores.