Mural d'Oriol Arumí a Cal Duch

Cal Duch tindrà entre les seues parets un mural de l’artista lleidatà Oriol Arumí. Aquesta creació forma part de la Jornada d’Art Urbà que ha organitzat l’associació ArtPla per avui en col·laboració amb el consistori i que inclourà una competició de grafitis en què podran participar una desena de persones i estarà dirigida per Peón Prisamata. L’objectiu és donar a conèixer aquesta disciplina artística a través d’un espai de creació oberta a tot el públic, va remarcar la presidenta d’ArtPla, Ester Gasol. Oriol Arumí, reconegut artista que ja ha fet uns 90 murals en municipis com Lleida o Torrefarrera, dedicarà tota la setmana vinent a completar el seu mural.