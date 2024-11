La Premsa Comarcal debat sobre el rol del periodisme

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una setantena de professionals de la comunicació de tot Catalunya es van reunir ahir al Movistar Centre de Barcelona amb motiu de l’11a edició del Dia de la Premsa Comarcal, organitzat per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), de la qual SEGRE forma part. Aquest any, el lema de l’esdeveniment era El periodisme està en perill?, una qüestió que van intentar respondre les tres conferències programades al llarg de la jornada.

En primer lloc, l’experta en tecnologia de la informació Karma Peiró va parlar del potencial de comunicar dades públiques, a priori complexes, en un format comprensible per a la ciutadania.

Per la seua part, Miquel Ramos −que va impartir la xarrada en format virtual− va abordar els fets de la dana al País Valencià per evidenciar el rol de servei públic del periodisme, així com la gran presència de desinformació amb què els internautes s’enfronten dia a dia.

Finalment, Montserrat Rigall va exposar com la intel·ligència artificial pot afavorir l’exercici periodístic i va aportar diversos exemples d’eines útils, com Perplexity o Speech to Text, entre altres. La jornada va ser instaurada per l’ACPC l’any 2014, amb l’objectiu de donar a conèixer els mitjans de comunicació quilòmetre zero i convertir-se en un punt de trobada entre professionals del sector de tot el territori català.