Experts alerten que uns 20 milions d'habitants hauran d'abandonar la costa mediterrània abans del 2100 per l'augment del nivell del mar

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'augment del nivell del mar provocat pel canvi climàtic amenaça greument la costa mediterrània. Segons un informe elaborat per la xarxa de científics MedECC, uns 20 milions de persones es veuran obligades a abandonar aquesta regió a finals del segle XXI. L'estudi, presentat en el marc de la COP29 a Bakú, preveu que el nivell del mar pugi de mitjana un metre en aquest període, posant en "alt risc" d'inundacions un terç de la població i infraestructures clau com carreteres, vies ferroviàries i aeroports.

Maria del Carmen Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona i coordinadora de l'informe, ha explicat en una entrevista a l'ACN que el retrocés de la línia de costa podria arribar als 60 metres de distància a finals de segle. A més de l'increment del nivell del mar, els experts pronostiquen una intensificació de les pluges torrencials a la zona nord del Mediterrani. Llasat remarca que les quantitats de precipitació registrades actualment ja superen les que es donarien en un context sense canvi climàtic.

Entre les conseqüències que ja es comencen a notar entre la població, la científica destaca una major mortalitat a causa de les onades de calor i l'arribada de malalties tropicals. Si bé els habitants de les ciutats perceben "menys" el canvi climàtic de moment, Llasat subratlla que "la gent del camp l'està patint des de fa molt de temps".

Infraestructures amenaçades per les inundacions

L'informe del MedECC posa de manifest el risc que corren nombroses infraestructures de transport situades prop de la costa mediterrània. En diversos països de la regió, carreteres, línies de tren i fins i tot aeroports es troben exposats a potencials inundacions per l'augment del nivell del mar. Tres dels aeroports amb més perill d'quedar negats es localitzen a Grècia i Itàlia.

En el cas concret de Catalunya, Llasat avisa que l'aeroport de Barcelona està situat "en una zona inundable". La catedràtica considera necessari revisar tota l'àrea del Prat de Llobregat per la "gran vulnerabilitat" que presenta tant a nivell industrial com d'infraestructures de transport. "Evidentment, qualsevol ampliació ha de tenir present que és una zona inundable", remarca.

El Mediterrani, un mar altament contaminat

L'estudi alerta també sobre l'elevada contaminació per plàstics que pateix el mar Mediterrani, classificat com una de les zones més afectades del món per aquest problema. Segons les dades recollides, els plàstics representen el 95% de les escombraries marines que suren i més de la meitat dels residus al fons marí. Els científics avisen que, al ritme actual, l'abocament de plàstics al Mediterrani es podria duplicar en el futur.

L'impacte del turisme en els recursos hídrics

El MedECC posa el focus sobre la pressió que exerceix el turisme en la regió mediterrània, especialment en relació amb el consum d'aigua. Aquesta zona atrau "un terç del turisme mundial" i concentra més de la meitat dels allotjaments turístics de la Unió Europea. Si bé l'informe reconeix la importància socioeconòmica del sector, insisteix en la necessitat d'apostar per un turisme més sostenible que promogui l'ús d'energies renovables, la conservació dels recursos naturals i les comunitats locals.

La necessitat d'actuar davant el canvi climàtic

Davant aquest panorama, Llasat considera que "Catalunya s'ha de tornar a posar les piles amb les renovables", ja que veu el territori "molt endarrerit" respecte a la resta d'Europa en aquest àmbit. D'altra banda, la científica reclama una major conscienciació social sobre el canvi climàtic. Malgrat que els grans països contaminants com la Xina hagin de frenar les seves emissions, Llasat creu que tothom ha de contribuir-hi: "No hi ha cap justificació perquè cada persona no intenti fer un canvi, per petit que sigui".

Preguntes freqüents sobre l'augment del nivell del mar al Mediterrani

Quant pujarà el nivell del mar al Mediterrani a finals del segle XXI?

Segons les previsions dels experts, el nivell del mar Mediterrani podria augmentar de mitjana un metre a finals del segle XXI a causa del canvi climàtic.

Quines zones del Mediterrani estan més amenaçades per l'augment del nivell del mar?

Un terç de la població i nombroses infraestructures properes a la costa, com carreteres, vies de tren i aeroports, es troben en "alt risc" d'inundacions per l'increment del nivell del mar a la regió mediterrània.

Quins són els principals impactes de l'augment del nivell del mar en la població?

Entre les conseqüències que ja es comencen a notar hi ha una major mortalitat a causa de les onades de calor i l'arribada de malalties tropicals. La població rural és la que està patint més els efectes del canvi climàtic de moment.