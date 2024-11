Jornades de debat a la Seu sobre naturalesa, salut i benestar

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala de la Immaculada de la Seu i la plaça de les Monges van ser l’escenari el cap de setmana de la tercera edició de les Jornades de Conservació del Medi Natural, que aquest any van centrar el debat en la relació que hi ha entre la naturalesa, la salut i el benestar. La pèrdua de contacte habitual amb la naturalesa “és un factor que afecta directament a l’hora de contreure malalties o trastorns físics i mentals, com la diabetis, la hipertensió o la depressió”, segons va explicar el director de les jornades, David Manzanera. El tècnic va defensar que el canvi climàtic “afecta no només la conservació del bosc sinó que té una repercussió cada vegada més directa cap a la nostra salut”. La jornada va comptar amb 65 inscrits.

La iniciativa ha donat un impuls enguany a les activitats paral·leles, que han tingut un caràcter més lúdic i divulgatiu “per arribar a més públic que s’impliqui en la conservació del nostre medi”, segons Manzanera. Així, a la plaça de les Monges hi ha hagut al llarg del cap de setmana una desena de parades d’artesania i han organitzat tallers i activitats de naturalesa obertes a tots els públics. La jornada va acabar ahir amb un passeig pel bosc i l’alliberament d’una au a càrrec dels Agents Rurals.