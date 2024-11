“Que la por canviï de bàndol”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Igualtat i Feminismes apel·la especialment els homes perquè trenquin el “silenci” i la “complicitat” en la campanya del 25N, el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones. Sota el lema El silenci és violència, l’objectiu, segons va explicar la consellera, Eva Menor, és “interpel·lar el conjunt de la societat però en particular els homes que se senten incòmodes amb el masclisme” perquè es posicionin com a “agents del canvi”. Així mateix, va apuntar especialment els joves davant de l’avenç de missatges “reaccionaris interessats” de la dreta i l’extrema dreta.

En aquest sentit, Marea Lila de Lleida va aplaudir que la campanya de la Generalitat posi el focus en els homes. De fet, va assegurar que el seu lema del 25N serà La por ha de canviar de bàndol.

El Consell Executiu aprovarà avui 32 iniciatives per lluitar contra les violències masclistes

Diferents enquestes d’opinió mostren els recels d’una part de la societat cap al feminisme, sobretot entre els homes joves. Així, l’entitat lleidatana va assenyalar que “hi ha un corrent molt fort i manipulat” contra el feminisme que procedeix de la ultradreta i va instar la societat a continuar apostant per l’educació en igualtat. També va recordar que continua existint un sentiment d’inseguretat entre les dones.

De fet, segons l’última enquesta Òmnibus del 2024 del Centre d’Estudis d’Opinió, un 62% de les dones de 16 a 24 anys tenen “molta por” de patir una agressió sexual quan caminen soles pel carrer de nit. Entre les dones d’entre 25 i 34 anys, el percentatge se situa en el 52%.

En el marc del 25N, Menor va avançar que el Govern aprovarà avui un paquet amb 32 mesures per lluitar contra la violència contra les dones.

Per exemple, amb la conselleria d’Interior s’ha acordat la creació de la comissió de la dona per donar suport a víctimes de violència masclista.

Amb la de Salut hi haurà mesures per aplicar la perspectiva de gènere en l’àmbit sanitari i amb Justícia per millorar la prevenció de suïcidis a les presons.

Al seu torn, Guissona va presentar ahir els actes del 25N amb una desena d’activitats. Des d’ahir i fins al dia 29 es podran posar missatges en tres murals instal·lats al carrer Bisbal i les places Vell Pla i Major. El dia 25 l’associació Nèvia organitza un berenar per recaptar fons que destinarà a l’entitat Refem;, es llegirà el manifest i es presentarà el llibre L’endemà de totes les nits de Gemma Alsins.

Per altra banda, el dia 26 es farà l’espectacle infantil Les pirates de terra endins per a alumnes de 5è i 6è de Primària i l’endemà, l’espectacle Elles per als alumnes de 3r i 4t d’ESO.