Els cotxes més barats per tipus de motor el 2024, segons l’OCU

En un context d’augment generalitzat de preus als vehicles i restriccions mediambientals en zones de baixes emissions, la recerca de cotxes nous s’ha tornat tot un desafiament, adverteix l’OCU. No obstant, tant l’avenç de noves tecnologies com l’arribada de marques estrangeres han portat oportunitats interessants per als compradors que busquen opcions econòmiques.

A continuació, et mostrem quins són els cotxes més assequibles en funció del seu tipus de motor, segons dades actualitzades del mercat espanyol.

Cotxes més barats per tipus de motor

Gasolina (Etiqueta C)

Dàcia Sandero : 13.490 €

Citröen C3: 14.990 €

Toyota Aygo X: 15.000 €

Mitsubishi Space Star: 15.250 €

Opel Corsa : 16.400 €

Encara que no són els més ecològics, els vehicles de gasolina continuen sent una opció popular pel seu preu inicial reduït.

Dièsel (Etiqueta C)

Renault Clio : 20.670 €

Citroën C4: 25.550 €

Citroën C4 X : 26.000 €

Ford Focus : 26.710 €

Volkswagen Golf: 27.520 €

Aquests models, amb un cost inicial major, destaquen pel seu baix consum, la qual cosa els fa ideals per als qui realitzen llargs recorreguts.

Híbrid lleuger (Etiqueta ECO)

Fiat Panda : 14.985 €

Fiat 500 Hybrid : 16.800 €

Mazda 2: 18.110 €

Suzuki Ignis : 18.275 €

Suzuki Swift : 18.500 €

Encara que no són híbrids "purs", aquests vehicles combinen baix consum amb l’avantatge de l’etiqueta ECO.

Híbrid endollable (Etiqueta 0 emissions)

BYD Seal U : 34.990 €

Mazda MX30: 35.050 €

DFSK E5: 35.450 €

Kia Ceed Tourer: 35.600 €

MG HS : 35.780 €

El seu preu elevat inclou tecnologia avançada que combina el millor del motor elèctric i el de combustió.

Elèctrics (Etiqueta 0 emissions)

Dàcia Spring : 17.890 €

Leapmotor T03: 18.890 €

Citroën C3: 22.590 €

Opel Frontera : 24.500 €

Judo 3: 25.000 €

Cada vegada més presents, els elèctrics destaquen pel seu baix cost d’ús i la seua sostenibilitat, tot i que encara enfronten reptes com la disponibilitat de punts de recàrrega.

Canvis al mercat

El descens en el preu dels híbrids endollables, impulsat per l’arribada de marques xineses, ha obert noves possibilitats per a compradors amb un pressupost limitat. No obstant, els cotxes tradicionals de gasolina i dièsel continuen pujant de preu a causa de regulacions més estrictes i més costos de producció.

En regions afectades per fenòmens com les recents inundacions, que van destruir més de 110.000 vehicles, la demanda d’automòbils ha crescut significativament. S’espera que el mercat espanyol, que ven més de 100.000 cotxes mensuals, aconsegueixi absorbir aquesta necessitat progressivament.

Si busques un cotxe nou, analitzar les opcions segons el tipus de motor i l’etiqueta ambiental pot ajudar-te a prendre una decisió encertada. Ja sigui que prioritzis preu, consum, o sostenibilitat, el mercat actual ofereix alternatives adaptades a tots els perfils.