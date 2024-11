L'advocada i activista Carla Galeote: “Les víctimes de violència sexual denuncien a les xarxes al sentir-s'hi més segures”

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Auditori del Centre de Cultures del campus de Cappont de la UdL va acollir ahir la projecció de la pel·lícula documental No estás sola sobre la violació múltiple d’una jove als Sanfermines del 2016. Dirigida per Almudena Carracedo i Robert Baharm, el film vol posar en evidència les sentències del sistema judicial i mediàtic, així com les mobilitzacions feministes en suport a la víctima que es van convertir en el primer moviment #MeToo a Espanya.

L’exalumna de la UdL, advocada i activista feminista Carla Galeote va assenyalar que “les víctimes han acudit a les xarxes socials per denunciar la violència masclista i sexual perquè s’hi senten més segures que en altres institucions, com els cossos policials i els jutjats”. Segons Galeote, a les xarxes “no se senten jutjades ni revictimitzades”, a més que “saben que no estan soles, perquè moltes d’altres expliquen que han passat pel mateix”.

Un fet, va destacar, que “ens convida a reflexionar què estem fent malament i què no funciona en el sistema”, a part de recordar que en el cas de les violències sexuals “només es denuncien el 8% dels casos”. Per a Galeote, se n’està parlant més i s’hi està perdent la por, gràcies també a aquests moviments a les xarxes socials i a la llei del només sí és sí, tot i que va assegurar que “encara queda molt per fer”.

També va afegir que “no podem parar mentre les xifres continuïn constatant que la violència masclista és fèrria i diària”. Pel que fa als moviments antifeministes, va demanar regular la desinformació i va recordar que el moviment feminista “fa un món millor per a les dones però també per als homes”.

D’altra banda, prop de 300 persones ja s’han inscrit a les Jornades Jurídiques de la UdL, que arrancaran demà a la Facultat de Dret, Economia i Turisme, amb experts estatals i internacionals que analitzaran des de la llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, del 2004 fins a la llei del només sí és sí.

Lleida tindrà un altre servei d’atenció especialitzada

El Govern va aprovar ahir el Pacte Català contra les Violències Masclistes, en el qual s’inclouen 32 mesures impulsades pel departament d’Igualtat i Feminismes. En aquest marc, s’obriran quatre nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), un a cada demarcació, que oferiran atenció i acompanyament les 24 hores, incloent l’atenció virtual. A les comarques lleidatanes ja hi ha un SIE a Lleida i la Seu d’Urgell i hi havia previst que el de Tàrrega obrís a finals d’aquest any. També s’obrirà un SIE en violències digitals.

Així mateix, el Govern va concretar la creació de la comissaria de la dona i que es dissenyaran els nous equipaments judicials i es replantejaran els existents per posar les víctimes i els seus fills al centre.

A més, s’impulsaran accions contra la violència vicaria, analitzar en quina mesura encara funcionen formes anàlogues a la “falsa síndrome d’alienació parental” (considerar que els nens menteixen per manipulació de les mares) i revisar el sistema de custòdies compartides.