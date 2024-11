Catalunya ja té en funcionament els nous radars en remolc o carros radar

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en funcionament una nova generació de radars mòbils coneguts com a "radars remolcables" o "carros radar" amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària a Catalunya. Aquests nous equips destaquen per la seva major autonomia, mobilitat i capacitat de detecció d'infraccions de velocitat.

A diferència dels radars fixos tradicionals, els nous radars remolcables es poden desplaçar i instal·lar a qualsevol punt de la xarxa viària sense necessitat de connexió elèctrica. A més, poden romandre operatius durant diversos dies i gestionen de manera immediata els expedients sancionadors sense requerir la presència d'un agent. Inicialment, dos d'aquests equips s'han col·locat a la C-31 (Bellvitge) i a l'AP-7 (Santa Perpètua de Mogoda), punts que registren una elevada accidentalitat.

Els nous radars utilitzen tecnologia làser per realitzar un seguiment dinàmic dels vehicles i determinar amb precisió la seva velocitat, fins i tot en diversos carrils simultàniament. La connexió a internet dels equips permet una gestió àgil dels expedients sancionadors.

Objectiu: Frenar la dispersió de l'accidentalitat

Amb la incorporació d'aquests nous radars mòbils, l'SCT busca ampliar el control de l'excés de velocitat a un major nombre de vies i cobrir així més territori, ja que els accidents no es concentren únicament en unes poques carreteres. La ubicació dels equips es determinarà en base a un estudi que ha analitzat els punts amb major sinistralitat.

Resistents al vandalisme i visibles per als conductors

Els nous radars remolcables compten amb una carcassa resistent a possibles actes vandàlics i se situaran al marge de la carretera, sent visibles per als conductors. Segons dades de Trànsit, en aquells punts on s'han instal·lat cinemòmetres, la sinistralitat s'ha reduït entre un 65% i un 80%.