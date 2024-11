“Les lleis han d'aplicar-se per protegir les víctimes”

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les carències de les lleis espanyoles per lluitar contra la violència masclista i les peticions de la UE en aquest àmbit centren les Jornades Jurídiques de la UdL, que van arrancar ahir i seguiran avui a la Facultat de Dret, Economia i Turisme, amb més de 270 persones inscrites i experts a nivell estatal i internacional. La catedràtica de Dret Penal de la UdL Carolina Villacampa va assenyalar que un dels objectius és fer un repàs des de la llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere del 2004 a la llei coneguda com només sí és sí. Segons Villacampa, hi ha tipus de violència contra les dones que no estan contemplades en aquestes lleis estatals, com la institucional, l’obstètrica o les d’honor, com poden ser les proves de virginitat o les conductes de control. “Si no estan contemplades és que encara estan invisibilitzades”, va destacar. En aquest sentit, va assenyalar que “queda menys per fer” però falta aplicació d’aquestes lleis per a “una major protecció de les víctimes”.

D’altra banda, entitats i institucions del Solsonès organitzen, fins al proper 28 de novembre, activitats, tallers i actes reivindicatius sobre els reptes per erradicar les violències masclistes. Mollerussa se suma als actes del 25N amb una campanya de sensibilització centrada a visibilitzar i denunciar totes les formes de violència.