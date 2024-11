Només un 51% dels espanyols s’identifica plenament com a monògam, segons un informe d’Ashley Madison

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons un recent estudi, només el 51% dels espanyols s’identifica plenament com a monògam, la qual cosa evidencia un distanciament dels models relacionals tradicionals. Aquest canvi reflecteix una disposició més elevada a buscar noves formes de connexió emocional i sexual, fins i tot fora de la parella estable.

Lara Ferreiro, psicòloga i experta en teràpia de parelles, assenyala: "El model monògam encotillat ja no funciona per a gaires persones. La infidelitat, en lloc de ser un motiu de ruptura, es veu com una manera de complementar les necessitats insatisfetes i disfrutar de la sexualitat sense culpa".

La infidelitat: Un comportament menys dependent del gènere del que es pensa

L’informe revela que el 18% dels adults espanyols admet haver estat infidels. Encara que persisteix l’estigma que els homes són més infidels, les dades demostren que la diferència entre gèneres és menor de l’esperat. Les dones estan liderant un canvi: el 15% admet haver estat infidel, una xifra lleugerament inferior al 21% dels homes, però que evidencia un canvi cultural significatiu.

Ferreiro descriu aquest fenomen com una "Revolució Sexual": "Les dones estan deixant enrere segles de masclisme, reivindicant els seus orgasmes i explorant la seua sexualitat sense culpa. Una aventura no sempre implica el final d’una relació, sinó una forma de satisfer desitjos postergats".

La complexitat de la tolerància: El perdó i el tabú

Malgrat que el 27% dels espanyols afirma estar disposat a perdonar una infidelitat, Espanya continua sent un dels països menys propensos a fer-ho, principalment per factors culturals com la por al "què diran". Ferreiro assenyala: "Som una societat marcada per la vergonya i el ressentiment, especialment quan la infidelitat es fa pública. Moltes persones podrien perdonar si ningú més no s’assabentés".

L’informe també destaca diferències de gènere en aquest aspecte: les dones són menys propenses a perdonar que els homes (23% davant 30%). Ferreiro explica: "Les dones solen sentir una traïció més profunda, a causa del pes emocional i les responsabilitats que assumeixen en les relacions. A més, la seua sexualitat i necessitats històricament han estat menys reconegudes, la qual cosa reforça la seua decisió de prioritzar el seu benestar."

Estudis previs d’Ashley Madison han mostrat que el 92% de les dones experimenta crítiques més severes que els homes després d’una ruptura matrimonial[3], evidenciant una disparitat cultural persistent.

Motivacions per ser infidel: Més enllà de l’evident

L’informe revela que el desig de provar una mica diferent és el principal motor darrere de la infidelitat (29%), seguit de la recerca d’atenció i afecte (21%) i l’augment de l’autoestima (18%). Curiosament, poques persones esmenten haver deixat d’estar enamorades com a motiu, el que reforça la idea de la infidelitat com un complement més que una amenaça per a la relació.

"Només el 3% dels mamífers són monògams, però la nostra cultura insisteix a imposar un model antinatural per a l’ésser humà. És hora d’obrir el debat i adaptar-nos a la realitat de les nostres necessitats", afirma Ferreiro.

El futur de les relacions: Cap a un nou paradigma?

L’informe d’Ashley Madison suggereix que estem a punt d’un canvi cultural significatiu. Cada vegada més persones entenen la infidelitat no com el final d’una relació, sinó com una part de la complexitat humana que, ben gestionada, pot enfortir els vincles.

Els joves espanyols, especialment de la Generació Z, són líders en aquesta transició: el 51% està obert a explorar relacions no monógamas[4], marcant una ruptura amb les actituds tradicionals. "La infidelitat no té per què ser el final d’una relació. Pot obrir un diàleg sincer sobre les nostres necessitats i desitjos, fomentant vincles més autèntics i humans," conclou Ferreiro.

Aquestes troballes s’emmarquen en un context de canvis socials i culturals més amplis, on les normes tradicionals entorn de les relacions i la sexualitat estan sent qüestionades. La creixent acceptació de la diversitat sexual, el moviment feminista i l’accés a informació a través d’internet han contribuït a aquest canvi de mentalitat.