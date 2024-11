Formació en emergències obstètriques al Pallars

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Professionals de l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, es formen en emergències obstètriques a través del programa Àngels de Guàrdia, que compta amb un equip d’instructors de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El programa de formació ha començat el seu desplegament al centre del Pallars aquest mes de novembre. L’equip d’instructors, liderat per la cap de secció del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Arnau, María José Pelegay, està format per ginecòlogues, llevadores, anestesistes, tècnics de cures auxiliars d’infermeria i infermeres quirúrgiques. El primer taller es va impartir el 15 de novembre passat sobre l’entrenament de distòcia d’espatlles, la dificultat en la sortida espontània de les espatlles que requereixen maniobres addicionals per produir l’expulsió fetal després de la sortida del cap. D’aquesta manera, l’objectiu del programa és millorar la qualitat en l’atenció obstètrica i consta d’un total de vuit mòduls de formació teòrica i pràctica amb models de simulació, una aplicació d’ajuts cognitius amb pautes d’actuació bàsica i un sistema de registre dels resultats.