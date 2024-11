Lleida manté les tres estrelles Michelin i La Boscana guanya una de verda per sostenibilitat

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Casa Marcial (Arriondas, Astúries) és l’únic restaurant que va aconseguir ahir les tres estrelles de la Guia Michelin en la seua edició del 2025 de la gastronomia espanyola, i Alevante (Chiclana de la Frontera, Cadis), Lú Cocina y Alma (Jerez, Cadis) i Retiro Da Costiña (Santa Comba, la Corunya) els nous biestrellats. Així es va donar a conèixer a la gala celebrada a l’Auditori i Centre de Congresos Víctor Villegas de Múrcia, on es va mantenir el triestrellat a les comarques lleidatanes. A més, es va reconèixer trenta-dos restaurants (nou de catalans) amb una estrella, i es va confirmar que els 15 restaurants amb tres estrelles fins ara continuaran conservant aquesta distinció.

Malena de Gimenells, La Boscana de Bellvís i Fogony de Sort han repetit les seues estrelles Michelin.SEGRE

D’aquesta forma, La Boscana de Bellvís, Fogony de Sort i Malena de Gimenells van mantenir la seua estrella. Com a novetat, el restaurant de Joel Castanyé va rebre un reconeixement a la sostenibilitat amb una Estrella Verda, creat el 2020. Els tres xefs lleidatans van celebrar un any més aquest premi per una aposta per la gastronomia i els productes de proximitat. Castanyé, present a la gala, va assenyalar que l’Estrella Verda atorga “més notorietat al nostre projecte de Fruita de Lleida”, a més de mostrar la seua alegria per mantenir l’estrella.

Per la seua part, Xixo Castaño, xef de Malena, va confessar sentir-se “molt content”, sobretot després de viure el relleu generacional al restaurant amb els seus fillsPere, com a cap de sala, i Joan, com a sommelier. “És un gran reconeixement a la tasca que hem fet sempre”. En la mateixa línia es va expressar Zaraida Cotonat, de Fogony, que manté la seua estrella i ja són 20 anys, a l’assenyalar que es posa en relleu la cuina del Pallars i va destacar que “som una família i hem apostat sempre per la proximitat”. Cal destacar els premis com a xef mentor per a Pedro Subijana (Akelarre) i el premi al xef jove per a Carlos Casillas (Barro).

Catalunya avança com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025

La Generalitat va aprovar aquest dimarts donar suport al reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, que atorga l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme. L’anunci oficial de la designació es va fer el juny del 2023. Durant l’any que ve es faran accions orientades a posicionar Catalunya com a destinació enogastronòmica de referència mundial i a fomentar la gastronomia catalana. Per a això, el Govern insta conselleries, organismes i entitats a seguir el manual ÀpatsCatalunya en tots els dinars en actes de representativitat institucional