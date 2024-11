Quant costa i què es menja als tres restaurants amb Estrella Michelin de Lleida?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A la recent gala celebrada a l’Auditori i Centre de Congresos Víctor Villegas de Múrcia, tres reconeguts restaurants de la província de Lleida, a Espanya, han aconseguit mantenir les seues prestigioses estrelles Michelin. Malena de Gimenells, La Boscana de Bellvís i Fogony de Sort, tots ells ubicats a les comarques lleidatanes, conserven així el seu lloc en l’elit gastronòmica nacional i internacional.

Malena : sabor, creativitat i tradició

El restaurant Malena, situat a Gimenells, destaca per la seua cuina creativa i saborosa, molt vinculada al territori lleidatà. Guardonat amb una estrella Michelin i un sol Repsol, aquest establiment combina tradició i modernitat en les seues propostes gastronòmiques, aportant un toc innovador al receptari català.

Sota la batuta del xef Xixo Castaño, Malena ofereix una carta elaborada amb productes de temporada i de la terra, que inclou dos menús: un de diari i un altre de degustació. Els preus oscil·len entre els 20 i els 38 euros per als plats a la carta, mentre que el Menú de la Pissarra, amb primers per degustar i segons i postres a elegir, té un preu de 75 euros. Ofereixen un altre menú degustació, el preu del qual ascendeix a 110 euros. Per a reserves, cal trucar al telèfon 973 748 523 o escriure un correu electrònic a xixo@malenagastronomia.com

La Boscana : immersió al paisatge lleidatà

Per la seua part, La Boscana, ubicat a Bellvís, en plena zona agrícola del Pla d’Urgell, és un projecte familiar liderat pel xef Joel Castañé Daniel i els seus germans. Aquest restaurant gastronòmic es troba envoltat d’arbres fruiters, horts i més de 60 espècies naturals, en un entorn respectuós amb els orígens, el territori i les tradicions.

Concebut com una "caixa de vidre", La Boscana permet una completa immersió al paisatge lleidatà, difuminant els límits entre l’espai interior i exterior. Amb només vuit taules, aquest íntim restaurant aposta per una cuina situada, basada en productes de proximitat seleccionats segons cada temporada. Cada plat és una oda a la terra i l’herència culinària de la zona.

La Boscana ofereix dos menús: El Petit Menú, a 80 euros (amb opció de maridatge per 40 euros addicionals), i el Menú Tardor a Colors, a 130 euros (amb maridatge per 75 euros més). A més, compta amb un espai privat, El Palau Masia, ideal per a celebracions íntimes, i amb cinc habitacions per a aquells que desitgin allargar l'estada. Per a reserves, cal trucar al 973 56 55 75 o omplir el formulari que apareix en la seua pàgina web.

Fogony : 30 anys de passió culinària en el Pallars

El tercer restaurant lleidatà que ha mantingut la seua estrella Michelin és Fogony, situat a Sort, a la comarca del Pallars Sobirà. Aquest establiment familiar, regentat per la xef Zaida Cotonat i el seu marit Jose des de fa 30 anys, ha sabut guanyar-se un lloc destacat en la gastronomia de la zona.

Malgrat comptar amb una estrella Michelin des de fa 16 anys i un Sol de la Guia Repsol, Fogony manté un ambient proper i acollidor. Com assenyala Zaida, "al Fogony no fa falta vindre d’etiqueta, només s'hi ha d'anar amb gana i ganes. Ganes de disfrutar de la cuina, dels sabors, dels productes de proximitat."

El restaurant ofereix un Menú Km.0, amb primer plat, segon i postres a elegir per 55 euros per persona, i un Menú Confiança, un menú degustació que inclou tres aperitius, quatre plats, dos postres i petit fours per 95 euros per comensal. Per a reserves, cal trucar al 973 62 12 25 o escriure un correu electrònic a fogony@fogony.com