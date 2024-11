La 3a Caminada per la Convivència promourà els drets humans

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tercera edició de la Caminada per la Convivència, organitzada per Integra Lleida i la Paeria, tindrà lloc diumenge 22 de desembre sota el lema Cada pas compta, caminem per un món més just i solidari. Consistirà en un recorregut de cinc quilòmetres pel parc de la Mitjana i promourà la interculturalitat i l’activitat física. La proposta forma part dels actes programats amb motiu del Dia dels Drets Humans, previst per al 10 de desembre que ve.