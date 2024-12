Subhasten documents inèdits que contenen la veritable història sobre la ruptura dels Beatles

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Una subhasta a Londres traurà a la llum més de 300 pàgines de documents legals inèdits que donen nova llum sobre la ruptura de The Beatles el 1974. Els papers, que han romàs ocults en un armari des de la dècada dels 70, podrien assolir un preu de fins 8.000 lliures (uns 9.655 euros) en la licitació que tindrà lloc el proper 12 de desembre.

Segons detalla la casa de subhastes Dawsons, responsable de l’esdeveniment, entre els documents s’inclouen actes de reunions dels assessors del quartet de Liverpool, una còpia de l’escriptura d’associació de la banda de 1967 i paquets relacionats amb el cas legal que Paul McCartney va presentar davant del Tribunal Suprem per alliberar-se de les restriccions de representació imposades al grup el 1970.

La mala gestió surt a la llum

Els documents també revelen que, després de la sobtada mort de Brian Epstein, l’antic mànager de The Beatles, va quedar a evidència la seua mala administració. No es comptabilitzaven els diners i feia anys que pels impostos de la banda no es pagava, mentre la Hisenda britànica (HMRC) els seguia la pista sense que ells ho sabessin.

Per posar ordre, els Beatles van decidir crear la seua pròpia empresa, Apple Corps, i buscar un nou gerent. Mientras John Lennon, Ringo Starr i George Harrison apostaven per Allen Klein, Paul McCartney preferia el seu sogre, l’advocat Lee Eastman. Finalment, Klein es va imposar per majoria, però McCartney temia que només busqués lucrar-se a costa de la integritat artística i la llibertat del grup.

Tensions internes i anomalies

McCartney va contractar el seu propi comptable, que el va alertar de diverses anomalies, veient-se obligat a demandar els seus companys per trencar l’acord de representació. Els documents de la subhasta detallen moltes altres qüestions legals que van haver d’afrontar els advocats de The Beatles, com per què no es va registrar per escrit la incorporació de Ringo Starr quan va substituir a Pete Best, o les tensions internes pels drets cinematogràfics i musicals de les seues cançons.

Segons recullen les actes, en una de les reunions es va plantejar: "Fins i tot si els quatre Beatles no tornessin a actuar com a grup, no és exacte afirmar que ha desaparegut tot el propòsit de l’associació (...) La qüestió és... on són els diners?".

Fascinant material per explicar la veritable història

Para Denise Kelly, directora del departament d’Entreteniment i Cultura Popular de Dawsons, aquests documents resulten "fascinants". Assegura que, en cas de ser guionista, "serien tot el que necessitaria per explicar la veritable història del que va portar a una de les bandes més exitoses de la història a separar-se, amb personatges", diàlegs i esdeveniments reals.

The Beatles, format per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, és considerada una de les bandes més influents de la història de la música popular. Després d’una dècada d’èxits sense precedents a nivell mundial als anys 60, el grup va començar a desintegrar-se a finals d’aquella dècada a causa de diferències personals i artístiques entre els seus membres.

La mort del seu mànager Brian Epstein el 1967 va marcar un punt d’inflexió. A partir d’allà, van augmentar les tensions i discrepàncies quant a la direcció creativa i empresarial que havia de seguir la banda. Encara que el 1970 van treure al mercat el seu últim disc, "Let It Be", aleshores ja actuaven per separat. L’anunci oficial de la ruptura es va produir a l’abril d’aquell any.