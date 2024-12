Solidaris també en la grossa

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La solidaritat amb els afectats per la dana al País Valencià també s’ha traslladat al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2024, ja que venedors de loteria lleidatans han comprat dècims a companys valencians els establiments dels quals s’han vist afectats per l’aigua i el fang i no podran obrir durant aquestes dates per poder vendre loteria. Així ho va explicar ahir David Masip, president de l’Associació Provincial d’Administracions de Loteria de Lleida, que va afegir que també molts clients s’atansen a les administracions per preguntar si tenen dècims de València. “Sabem que aquests números duraran molt poc perquè estan molt buscats, així com els acabats en 29, dia de la dana, al creure alguns en la dita de la sort després de la desgràcia”, va assenyalar Masip.

Sobre les previsions, va apuntar a igualar les vendes de l’any passat, que “va ser una campanya molt bona, per la qual cosa si igualem ja serà tot un èxit”. De fet, ja es poden veure algunes cues a les administracions lleidatanes, com la que hi va haver ahir a primera hora a la Rosa de Ponent, a l’avinguda Francesc Macià de Lleida. Entre els acabaments més sol·licitats, a més del 29, Masip va recordar clàssics com l’any en curs, en aquest cas el 24, o el 13.

La grossa de Nadal d’aquest any arribarà el proper 22 de desembre amb novetats, ja que repartirà més milions, fins a un total de 2.702, la qual cosa suposa 112 milions més que l’any passat. La raó és que hi haurà més sèries, fins a 193, vuit més, i ascendeix a 3.860 milions d’euros, dels quals es repartiran un 70% en premis. La grossa continuarà dotada amb 4.000.000 d’euros la sèrie, 400.000 euros el dècim.