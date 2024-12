Subhasta solidària 'Movember' dels Castellers de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Castellers de Lleida, amb la col·laboració de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i Postureig Lleida, van organitzar dissabte passat una subhasta solidària que va recaptar 4.348 euros per a la investigació del càncer de pròstata, el càncer testicular i la salut mental masculina. Forma part de la iniciativa Movember, un moviment global que utilitza el bigoti com a símbol per conscienciar sobre la salut masculina. Sota el lema I Love Bigotis, la subhasta va comptar amb la participació de 31 bigotis i barbes. A més, hi van col·laborar comerços d’Alcarràs.