El banc més gran de Catalunya, a menys d'una hora de Lleida

El mirador de Vall de Porcs de Riba-roja d'Ebre, població de la Ribera d'Ebre situada a menys d'una hora de Lleida, compta des d'aquest dimecres amb un nou atractiu turístic: el banc més gran de Catalunya, de 3 metres d'altura i 5 metres d'amplada. La imponent estructura ha estat traslladada amb helicòpter des del camp municipal d'esports en una espectacular maniobra.

La iniciativa ha estat impulsada per l'entitat senderista local Figot Tour, amb l'objectiu de convertir el banc gegant en un nou "pol d'atracció turística", segons ha remarcat l'alcalde Antonio Suárez. A més, es pretén inscriure el seient riba-rojà al Big Bench Community Project, una ruta mundial que promou el turisme de petits pobles amb encant.

Una idea inspirada en una ruta mundial

Jaume Agustí, regidor de Protecció Civil de Riba-roja d'Ebre i membre de la junta de Figot Tour, ha explicat que la idea va sorgir en descobrir el Big Bench Community Project, una ruta que ja compta amb més de 200 pobles europeus inscrits, dos d'ells a Catalunya: Vilalba Sasserra (Vallès Oriental) i Sant Jordi Desvalls (Baix Empordà).

El banc de Riba-roja d'Ebre aspira a ser el tercer del país en aquesta peculiar ruta nascuda a Itàlia de la mà de l'exdissenyador en cap de BMW, Chris Bangle. Amb unes dimensions de 5 metres d'amplada per 3 metres d'altura, el banc riba-rojà és, de moment, el més gran de Catalunya.

Un mes de construcció i un trasllat espectacular

La construcció del banc s'ha completat en un temps rècord, al voltant d'un mes. L'estructura de ferro ha estat encarregada a un taller local, mentre que el muntatge ha anat a càrrec de membres de Figot Tour i operaris del consistori, que s'han ocupat de col·locar les fustes.

El trasllat del banc, que pesa prop d'una tona, ha estat tot un espectacle. Lligat amb cordes i penjat aplomadament d'un helicòpter, el seient gegant ha sobrevolat el meandre i el poble fins a arribar al mirador de Vall de Porcs. El viatge aeri ha estat finançat per l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE).

Unes vistes privilegiades sobre el riu Ebre

Per poder gaudir plenament de l'experiència i les vistes, s'instal·larà una escala que permetrà als visitants pujar al seient del banc per descansar o fotografiar-se. "Creiem que pot ser un nou factor turístic, perquè hi ha gent que es dedica a visitar els bancs per tot el continent", ha remarcat el batlle.

Una ruta senderista per descobrir els actius de Riba-roja d'Ebre

Figot Tour ja ha habilitat una ruta senderista de més de 20 quilòmetres per arribar fins al banc gegant. El recorregut permet descobrir altres atractius del municipi, com els forns d'oli de ginebre i els de calç, una cova que va servir d'hospital de campanya durant la Batalla de l'Ebre, o els aljubs.

"Això no s'acaba aquí. La feina de l'entitat continua. Tenim ganes de treballar i continuarem per fer-la més gran, si s'escau", ha afirmat Agustí sobre la ruta, deixant la porta oberta a futures ampliacions i millores.

Amb la instal·lació del banc gegant, Riba-roja d'Ebre suma un nou actiu al seu potencial turístic. La iniciativa de Figot Tour, amb el suport del consistori i l'IDECE, busca situar el municipi en el mapa dels pobles amb encant, aprofitant la seva privilegiada ubicació i el seu patrimoni natural i cultural.

Si el banc aconsegueix entrar a formar part del Big Bench Community Project, Riba-roja d'Ebre podria beneficiar-se de l'interès creixent per aquesta original ruta turística, que atrau visitants d'arreu d'Europa. Amb tot, el banc gegant ja s'ha convertit en un nou símbol per al poble i un motiu d'orgull per als seus habitants.