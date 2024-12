Ni Doña Manolita ni Valdés: aquesta administració ha repartit més de 3.000 milions de la Loteria de Nadal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A Espanya, diverses administracions de loteria han assolit renom pels abundants premis que han repartit al llarg dels anys. Tanmateix, n’hi ha una que destaca per sobre de les altres: La Bruixa d’Or, ubicada a la localitat lleidatana de Sort . Aquesta emblemàtica administració ha aconseguit repartir més de 3.000 milions d’euros en premis des de la seua inauguració el 1986, convertint-se així en un autèntic referent al sector.

L’administració deu la seua fama a la notable quantitat de premis que ha distribuït, especialment en el Sorteig Extraordinari de Nadal, conegut popularment com "El Gordo".

La Bruixa d’Or : Un fenomen nacional

Fundada per Xavier Gabriel fa més de tres dècades, La Bruixa d’Or ha sabut guanyar-se un lloc destacat en l’imaginari col·lectiu gràcies a la seua sort. L’establiment deu el seu peculiar nom a l’estàtua d’una bruixa daurada que presideix la seua façana i que s’ha convertit en tot un símbol de la sort.

L’administració ha estat especialment afortunada en el Sorteig Extraordinari de Nadal, popularment conegut com "El Gordo". Any rere any, les cues de persones desitjoses d’adquirir un dècim a La Bruixa d’Or s’estenen pels carrers de Sort, convertint a aquesta petita localitat en un lloc de peregrinació per als amants de la loteria.

Innovació i expansió

A més de la venda presencial, La Bruixa d’Or ha sabut adaptar-se als nous temps i va ser pionera en oferir la possibilitat de comprar dècims a través del seu lloc web. Aquesta aposta per la innovació li va permetre arribar a clients de tot el món i consolidar la seua posició com una de les administracions més importants d’Espanya.

El seu èxit ha tingut un impacte significatiu en l’economia local de Sort. Aquesta població, coneguda anteriorment pel seu entorn natural i les seues activitats a l’aire lliure, s’ha convertit en una destinació turística gràcies a la fama de la seua administració de loteria. Milers de persones visiten cada any el poble amb l’esperança que la màgia de la bruixa daurada els somrigui.

El llegat de Xavier Gabriel

El passat 5 d’agost de 2023, Xavier Gabriel, el fundador de La Bruixa d’Or, va morir a causa d’un càncer. Gabriel va saber convertir una petita administració en un gegant del sector, repartint il·lusions i alegries al llarg i ample del país.

A més de la seua faceta com a empresari de la loteria, Xavier Gabriel també va destacar per la seua tasca en la promoció del turisme d’aventura en el Pallars Sobirà. A través de l’empresa Aventur, va contribuir a la recuperació econòmica de la zona i va posar al mapa Sort com a destí per als amants dels esports de risc.

La sort va seguir després de la pèrdua

Malgrat la pèrdua del seu fundador, La Bruixa d’Or continua mantenint la seua popularitat. En el primer Sorteig de Nadal de l’any passat, després de la mort de Xavier Gabriel, l’administració no va defraudar i va ser novament escatxigada per la màgia de la loteria, venent un dècim del número 88.979, agraciat amb el cinquè premi.

Un pari i el seu fil, amb l’emblemàtica estàtu ade La Bruixa d’Or de Sort.Edgar Aldana

Cada any, les cues per adquirir els cobejats bitllets s’estenen pels carrers de Sort, reflectint la fe infrangible dels jugadors en la màgia de la famosa bruixa daurada.

Sort es cola entre Madrid i Barcelona

Malgrat l’èxit de La Bruixa d’Or, existeixen altres administracions de loteria a Espanya que també han destacat per la seua notorietat i l’alt nombre de premis repartits. Entre elles, es pot anomenar a la Doña Manolita a Madrid, fundada el 1904 i coneguda per les llargues cues que es formen a la seua porta; Loteria Valdés a Barcelona, situada al cèntric carrer Pelayo; o La Pajarita a Madrid, ubicada al barri de Salamanca.

Aquestes administracions, juntament amb altres com a Loteria Sagasta, El Gato Negro o Loteria Castillo, formen part de la història i la tradició de la loteria a Espanya, i contribueixen a mantenir viva la il·lusió de milers de jugadors que somien convertir-se en milionaris gràcies a un cop de sort.