Quant consumeixen els llums de Nadal i com afecten la teua factura?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arribada del Nadal a Espanya implica una atmosfera màgica plena de llums i colors. Tanmateix, darrere de la bellesa de la decoració nadalenca s’amaga un consum energètic que pot impactar a la teua factura elèctrica. Saber quant consumeixen els llums nadalencs i com pots reduir el seu impacte és clau per disfrutar de les festes sense preocupacions.

Quant en consumeixen realment els llums de Nadal a Espanya?

El consum dels llums nadalencs a Espanya depèn de diversos factors, com el tipus de bombeta utilitzada, la durada de l’encesa i la quantitat i mida de les garlandes. Les bombetes LED són molt més eficients que les incandescents o de baix consum, arribant a consumir fins un 90% menys. Per exemple, una garlanda de 100 llums LED amb un consum de 0,005 kWh per bombeta i encesa 8 hores al dia durant 30 dies, gasta aproximadament 1,2 kWh al mes.

Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), el consum mitjà d’electricitat a les cases espanyoles durant el mes de desembre augmenta un 12% en comparació amb altres mesos de l’any. Gran part d’aquest increment s’atribueix a l’ús de la il·luminació decorativa nadalenca.

Com calcular la despesa dels teus llums de Nadal?

Calcular la despesa dels llums és senzill i pots fer-ho en tres passos:

Identifica el consum en watts ( W ): Busca aquesta informació a l’etiqueta del producte. Multiplica per les hores d’ús: Si la teua garlanda consumeix 6W i l’encens durant 240 hores en un mes, obtindràs 1.440 Wh . Converteix quilowatts/hora (kWh): Divideix entre 1.000. En aquest cas, serien 1,44 kWh.

Multiplica aquesta xifra pel preu del kWh que figura a la teua factura d’electricitat per estimar el cost. A Espanya, el preu mitjà del kWh el desembre de 2021 va ser de 0,2426 €/kWh, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Avantatges dels llums LED per a l’estalvi energètic

Els llums LED són molt més eficients i segurs en comparació amb altres alternatives. Considerant bombetes amb la mateixa intensitat lluminosa, una d’incandescent consumeix uns 40W, les de baix consum entre 9W i 13W, mentre que les LED tot just requereixen entre 4W i 9W. A més, les LED no s’escalfen, reduint el risc d’incendis, i tenen una vida útil molt més gran, compensant així el cost inicial més elevat.

Un estudi realitzat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) el 2020 va revelar que l’ús de llums LED en lloc de bombetes incandescents tradicionals pot suposar un estalvi de fins 50 euros a l’any a la factura elèctrica d’una casa de mitjana.

L’impacte de l’enllumenat públic nadalenc en el consum energètic

Encara que l’enllumenat nadalenc a les ciutats espanyoles representa una mínima part de la despesa energètica total, suposant-ne menys del 0,01% del consum anual d’electricitat dels ajuntaments, moltes localitats estan prenent mesures per reduir el seu impacte. Algunes d’aquestes iniciatives inclouen limitar els horaris d’encesa, invertir en llums LED i reduir la quantitat de decoracions lluminoses.

Un exemple destacat és el cas de Madrid, on l’ajuntament ha reduït en un 30% el consum energètic de l’enllumenat nadalenc en els últims anys gràcies a la implementació de tecnologia LED i sistemes de control intel·ligents.

Consells per estalviar energia amb els teus llums de Nadal

Encara que el consum de llums nadalencs domèstics és sota en comparació amb altres electrodomèstics, pots aplicar aquestes mesures per estalviar encara més:

Opta per llums LED : Són més eficients i duradores.

: Són més eficients i duradores. Controla els horaris d’encesa : Utilitza temporitzadors per programar les hores en què els teus llums estaran encesos.

: Utilitza temporitzadors per programar les hores en què els teus llums estaran encesos. Evita períodes d’alt consum : Si tens una tarifa elèctrica amb discriminació horària, encén els llums durant les hores vall.

: Si tens una tarifa elèctrica amb discriminació horària, encén els llums durant les hores vall. Redueix el temps d’encesa : Limita el seu ús a moments especials, com sopars o reunions familiars.

: Limita el seu ús a moments especials, sopars o reunions familiars. Complementa amb decoració no lluminosa: Combina llums amb altres elements decoratius per reduir l’ús d’electricitat.

El preu de l’electricitat i la seua relació amb els llums nadalencs

L’impacte a la factura depèn del preu per kWh que tinguis contractat en funció de la teua tarifa de llum. Per exemple, si el preu mitjana és de 0,1823 €/kWh, i els teus llums consumeixen 1,44 kWh en un mes, el cost seria d’aproximadament 0,26 €. Encara que és una despesa mínima, sumar diverses decoracions i prolongar el seu ús podria incrementar significativament el total.

És important destacar que el preu de l’electricitat a Espanya ha experimentat un augment considerable en els últims anys. Segons dades de l’Eurostat, el preu mitjà del kWh per a cases a Espanya en el segon semestre de 2021 va ser de 0,2392 €/kWh, un 15,8% més que en el mateix període de l’any anterior.

En resum, el consum dels llums nadalencs a Espanya depèn de factors com el tipus de bombeta, les hores d’ús i la quantitat de decoracions. Encara que el seu impacte a la factura elèctrica és relativament baix, és possible reduir-lo encara més optant per tecnologia LED, controlant els horaris d’encesa i complementant amb decoració no lluminosa. A més, el preu de l’electricitat juga un paper important en el cost final.