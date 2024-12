Tones de roba i menjar per la DANA porten un mes en un magatzem: "no sabíem enviar-los"

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa un mes que mig centenar de palets amb tones d'aliments i roba donats per ciutadans de la Llitera per ajudar els damnificats per la DANA de València estan aparcats en una nau municipal de Binèfar, sense haver sortit encara cap a la zona afectada. L'Ajuntament d'aquesta localitat va coordinar la recollida dins d'un operatiu impulsat per la Diputació d'Osca, però ara admet que no ha sabut com enviar-los.

L'alcaldessa de Binèfar, Patricia Rivera (PP), va reconèixer al consell d'alcaldes de la comarca que el material procedent de les donacions seguia un mes després a la nau i que això es devia al fet que l'Ajuntament no havia trobat la manera d'enviar-lo en aquest temps. Un portaveu del consistori va explicar que es preveu que dimarts comenci a sortir el material cap a Osca, el banc d'aliments del qual coordinarà finalment els enviaments de tota la província cap a València.

El Banc d'Aliments d'Osca sí que va gestionar altres donacions

El Banc d'Aliments d'Osca sí que s'havia fet càrrec del material de neteja i d'higiene que era, en realitat i juntament amb les remeses de diners, la principal petició que arribava des de la zona afectada després de produir-se les inundacions. "En cap moment aquests donatius s'han utilitzat per a una altra cosa", va remarcar Julia Lera, responsable del Banc d'Aliments d'Osca.

Lera va anotar que els pròxims dies està previst que algunes remeses siguin enviades a València. Això no passarà, no obstant, amb la roba, que no està sent classificada per cap entitat per enviar-la a la zona afectada. La situació comporta el risc que alguns aliments de vida curta, com la llet, puguin caducar abans que arribin a la zona de destinació.

Iniciatives solidàries paral·leles continuen endavant

Paral·lelament a aquesta situació, continuen sorgint iniciatives solidàries per ajudar els afectats per la DANA. És el cas de Sònia Roca, propietària de la botiga Més Que Moda d'Alpicat, que ha impulsat una recollida de joguines per donar als nens i nenes del País Valencià. "Sentim que ho havíem de fer", assegura Roca, que ja va participar el mes passat en un enviament de roba i productes de primera necessitat.

Amb l'arribada de Nadal, "se'm va ocórrer pensar en els nens", afirma Roca. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Doctor Serés d'Alpicat, ja ha aconseguit recollir uns 1.000 joguets, entre nous i de segona mà. "Tenim de tot: des de peluixos fins a bicicletes, patinets, llibres, nines, jocs de taula...", apunta Roca.

L'èxit de la recaptació la deuen a "la predisposició i solidaritat dels veïns i veïnes", que han ajudat Roca a fer difusió de la campanya i han aportat tot el material. Una dotzena de persones col·laboren amb l'embalatge i l'etiquetatge dels joguets per tipologia i edat, i les donacions es podran fer efectives fins al divendres 13 de desembre. Dos dies més tard, un camió partirà fins a Catarroja, on Roca entregarà els joguets als alumnes de l'Escola Joan XXIII del municipi valencià.

Més iniciatives solidàries a Lleida

A més de la recollida de joguines, Roca també ha impulsat una recollida de mitjons per a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catarroja (AFAC) i una recollida de llibres per a una biblioteca de Picanya. Totes aquestes iniciatives demostren la gran solidaritat dels ciutadans de Lleida amb els afectats per la DANA de València.

Mig centenar de palets amb tones d'aliments i roba donats per ajudar els damnificats per la DANA de València porten un mes en un magatzem municipal de Binèfar sense ser enviats. L'Ajuntament admet que no ha sabut gestionar-ho. Mentrestant, continuen sorgint iniciatives solidàries paral·leles a Lleida per seguir ajudant els afectats.