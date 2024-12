Gran èxit del Mercat de Nadal de Cervera

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Cervera va celebrar ahir amb gran èxit el seu Mercat de Nadal que la Paeria ha potenciat en els últims anys. D’aquesta manera, el mercat va comptar amb la participació de 43 parades de productes artesans i de proximitat que es van complementar amb la Fira d’Entitats i amb una mostra d’animals vius i jocs gegants tradicionals. L’alcalde, Jan Pomés, es va mostrar “molt satisfet” amb la bona resposta dels visitants i dels paradistes.

“Estem aconseguint ser la porta d’entrada i de sortida entre les dos províncies i tenim tant paradistes com visitants de Lleida i de Barcelona”, va afirmar. L’alcalde de Cervera va explicar que “el Mercat de Nadal està conformat per tres espais diferents: la plaça Major amb la mostra d’animals per revaloritzar el sector primari i atansar-lo a la ciutadania; el carrer Major acull 43 parades entre les quals hi ha una mostra d’antics oficis, i la plaça Santa Anna està dedicada a les entitats locals i a la seua tasca”.

Per inaugurar el mercat, el grup La Follia va presentar a Cervera la cançó nadalenca d’aquest any del Grup SEGRE, Nadal x tu, després de l’estrena a Lleida, i va oferir una cercavila pel carrer Major. La Follia també presentarà aquest tema a Tàrrega (14 de desembre) i a Balaguer (dia 21).

La jornada es va completar amb diferents activitats com l’exposició de pessebres organitzada per l’Associació de Pessebristes a l’església de Sant Joan; tallers de mecànica bàsica per a bicis, percussió infantil, pintacares, manualitats i aperitius, així com un vermut solidari, un berenar de xocolata desfeta i nadales amb el grup de Grallers Montseré.

D’altra banda, Les també va celebrar l’Hèira dera Purissima amb un mercat nadalenc ple de parades amb productes locals i Hemnes de Les i Bombers amb causa van aportar les seues iniciatives solidàries.