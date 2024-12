El misteri darrere de l’alt risc de demència en exfutbolistes professionals

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Glasgow al Regne Unit ha donat nova llum sobre les possibles causes de l’elevat risc de demència observat en exfutbolistes professionals. Sorprenentment, l’estudi no va trobar evidència que els factors comuns de risc relacionats amb l’estil de vida i la salut siguin els responsables d’aquesta alarmant tendència.

La investigació, que forma part de l’estudi 'FIELD' dirigit pel neuropatòleg consultor Willie Stewart, va analitzar dades d’històries clíniques electròniques de gairebé 12.000 exjugadors professionals a Escòcia i els va comparar amb un grup de control de més de 35.000 persones. Es van examinar factors de risc clau per a la demència, com el tabaquisme, la depressió, els trastorns per consum d’alcohol, la diabetis, la hipertensió, la pèrdua auditiva i l’obesitat.

Resultats sorprenents

Contrari al que es podria esperar, l’equip d’investigació va descobrir que les taxes d’aquests factors de risc relacionats amb la salut i l’estil de vida eren generalment similars o fins i tot menors en els exfutbolistes en comparació amb la població general. A més, es va observar que la contribució d’aquests factors als casos de demència era notablement menor en el grup d’exjugadors.

Aquestes troballes se sumen a investigacions prèvies de l’estudi 'FIELD' que el 2019 van revelar que els exfutbolistes professionals tenien una taxa 3,5 vegades més gran de mort per malalties neurodegeneratives. El 2021, es va trobar una relació directa entre la durada de la carrera futbolística i el risc de demència, amb un augment de fins cinc vegades per a aquells amb les carreres més llargues.

Impactes repetitius al cap, el principal sospitós

El professor Stewart, líder de l’estudi, va assenyalar: "Els nostres últims resultats suggereixen que la relació entre les taxes més altes de malaltia neurodegenerativa entre els exfutbolistes professionals no està impulsada per aquests factors més amplis de salut general i estil de vida, àmpliament reconeguts com a factors de risc de demència."

Al seu lloc, la prioritat per mitigar el risc de malaltia neurodegenerativa en atletes d’esports de contacte s’ha de centrar a reduir o eliminar l’exposició a impactes repetitius al cap i lesions cerebrals traumàtiques, sempre que sigui possible.

Implicacions per a l’esport a Espanya i el món

Aquestes troballes tenen importants implicacions per al futbol i altres esports de contacte a Espanya i a nivell internacional. Encara que es recomana continuar promovent intervencions per abordar factors generals de salut i estil de vida, l’enfocament principal ha d’estar en desenvolupar estratègies per minimitzar els impactes repetitius al cap durant la pràctica esportiva.

A Espanya, on el futbol és l’esport més popular i compta amb una llarga tradició d’èxit internacional, aquests resultats han d’impulsar una revisió dels protocols d’entrenament i competició per salvaguardar la salut cerebral dels jugadors a llarg termini. Això podria incloure canvis en les regles del joc, millores a l’equip de protecció i una conscienciació més important sobre la importància de la prevenció i el maneig adequat de les lesions cerebrals.

Trucada|Crida a l’acció

L’estudi de la Universitat de Glasgow subratlla la necessitat urgent de continuar els esforços per reduir els impactes repetitius al cap i millorar el maneig dels traumatismes cranioencefàlics en l’esport. Només a través d’una acció concertada i basada en evidència científica podrem protegir la salut cerebral dels nostres atletes i assegurar un futur més segur per a les generacions venidores d’esportistes a Espanya i a tot el món.

Demència en exfutbolistes: un desafiament per a la ciència i l’esport

La demència en exfutbolistes professionals és un tema de creixent preocupació al món de l’esport. Encara que els factors de risc tradicionals com l’estil de vida semblen no ser els principals responsables, la investigació apunta als impactes repetitius al cap com la causa més probable. Aquest desafiament requereix un enfocament multidisciplinari que involucri científics, metges esportius, entrenadors i organitzacions esportives per desenvolupar estratègies efectives de prevenció i maneig. Només a través d’un esforç conjunt podrem protegir la salut cerebral dels atletes i assegurar un futur més segur per a l’esport.