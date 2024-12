Símptomes similars, causes diferents: distingint la grip i la COVID

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arribada del fred a Espanya implica un augment en la circulació de virus respiratoris que causen malalties comunes com la grip i, en els últims anys, la COVID-19. Encara que ambdues afeccions comparteixen alguns símptomes, estan causades per virus diferents i presenten característiques distintives en la seua presentació i maneig.

Grip: símptomes i tractament

La grip, causada pel virus de la influenza, es transmet fàcilment per via aèria, contacte directe i en compartir objectes contaminats. Els símptomes apareixen de manera brusca i inclouen febre alta, dolor muscular i tos seca. Altres signes comuns són mal de cap, fatiga intensa i congestió nasal.

El tractament de la grip es basa en l’alleujament dels símptomes amb analgèsics i antitèrmics. En persones amb alt risc de complicacions, com ancians o aquells amb condicions mèdiques subjacents, els metges poden receptar antivirals, més efectius si s’administren dins de les primeres 48 hores des de l’inici dels símptomes.

La Dra. Sònia Garrido, del CAP de Balàfia, destaca: "La grip dona febre molt alta, cansament i dolor muscular. Els primers dies no se’n pot anar a treballar". A més, recorda que "cada vegada estem més sensibilitzats, però convé recordar que no tractem amb antibiòtics la grip o COVID".

COVID-19: característiques i prevenció

El COVID-19, causat pel coronavirus SARS-CoV-2, es transmet principalment a través de gotes respiratòries en parlar, respirar, esternudar o tossir. Els símptomes poden variar àmpliament, des de casos lleus amb febrícula, mal de cap, dolor de coll, fatiga, pèrdua del gust i/o olfacte i diarrea, fins quadres greus amb dificultat respiratòria sobtada i febre persistent que no respon a antitèrmics.

Igual com amb la grip, no existeix un tractament específic per curar el COVID-19, però els símptomes es manegen amb antitèrmics i medicaments de suport. La vacunació contra el COVID-19 és la mesura més efectiva per prevenir la infecció i reduir la gravetat de la malaltia.

La Dra. Mònica Solanes, vicepresidenta segona de CAMFIC, emfatitza: "Les vacunes prevenen complicacions, sobretot als més vulnerables." A més, expressa el seu desig que "tant de bo la maduresa social amb les màscares permeti superar la fase de les normatives que tenen molt mala acollida".

Diferenciant els símptomes

Encara que hi ha símptomes comuns entre la grip i el COVID-19, com la febre i la tos, algunes diferències poden ajudar a distingir-les. La pèrdua de gust i olfacte és més característica del COVID-19, mentre que la grip tendeix a tenir un inici més abrupte amb febre alta i dolor muscular intens.

Situació actual a Lleida

Segons dades recents, en l’última setmana es van registrar 113 casos de grip a la demarcació de Lleida, un 26,1% menys que en la setmana anterior. D’aquests, 76 es van donar al pla i 37 al Pirineu. Quant al COVID-19, es van diagnosticar 121 casos, 91 al pla i 30 al Pirineu, la qual cosa suposa un augment del 31,5% respecte als 92 casos de la setmana prèvia.