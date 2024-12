Evita que Hisenda es quedi amb el 20% del premi de la Loteria de Nadal: descobreix com

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada any, amb l’arribada del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, moltes persones somien amb guanyar algun dels grans premis, però pocs consideren l’impacte fiscal que això implica. A Espanya, Hisenda reté un 20% dels premis que superin els 40.000 euros. Per tant, si tens la sort d’endur-te la grossa, valorada en 400.000 euros per dècim, rebràs només 328.000 euros nets, després de la retenció de 72.000 euros.

Però hi ha una manera de recuperar aquesta quantitat. Es tracta de les assegurances de dècims, un servei cada cop més popular que permet assegurar que el premi s’entrega íntegrament al guanyador. Aquest tipus de producte té un cost d’aproximadament 3 euros per dècim i s’ha de contractar abans de la celebració del sorteig, prevista aquest any per al 22 de desembre.

El funcionament és senzill: si el teu dècim resulta premiat i Hisenda aplica la retenció corresponent, l’asseguradora et retorna l’import retingut temps després. Així, podràs disposar dels 400.000 euros del premi complet sense perdre cap part en impostos. Aquesta fórmula s’està consolidant com una solució pràctica per maximitzar els guanys, especialment en un sorteig tan emblemàtic com el de Nadal.

Aquestes assegurances no són exclusives per a la Loteria de Nadal; també es poden contractar per a altres sorteigs de Loteria Nacional i de l’ONCE. Tanmateix, la seva popularitat augmenta especialment durant les dates nadalenques, quan els premis són més elevats i les expectatives entre els jugadors, més altes.

És important tenir en compte que aquestes assegurances només cobreixen la part que Hisenda reté i no altres despeses o comissions derivades. Així mateix, la contractació és individual per a cada dècim, fet que implica un cost addicional si jugues diversos números, però que pot compensar-se amb l'import recuperat en cas de premi.

En definitiva, si jugues a la Loteria de Nadal i vols assegurar-te que el premi sigui íntegre, planteja’t contractar una assegurança de dècim abans del sorteig. És una opció assequible i efectiva per protegir el teu premi d’una retenció significativa i aprofitar al màxim la sort.

Així doncs, aquesta temporada nadalenca, més enllà de confiar en la fortuna, pots anticipar-te i garantir que, si ets un dels afortunats guanyadors, no hauràs de cedir una part important del teu premi a Hisenda.

Com contractar una assegurança de loteria?

Hi ha diverses empreses que ofereixen assegurances de loteria de manera ràpida i totalment digital. Normalment, cal fer una foto del dècim i escanejar el codi de barres del bitllet o introduir el número manualment.

El preu de l'assegurança és molt assequible i varia en funció del joc en què participis. Per a sortejos com La Primitiva, Bonoloto, el Gordo de la Primitiva o Euromillones, el cost de l'assegurança és inferior a 0,50 €. En el cas de la Loteria de Nadal, un dels sortejos més populars i amb premis més elevats, el preu de l'assegurança és de 3 € per dècim. Això et garanteix recuperar el 100% del premi que puguis guanyar, sense cap retenció fiscal. També és possible assegurar dècims d’altres sortejos destacats, com la Loteria del Nen.