Concert per Càritas a la Catedral de Lleida

La Catedral de Lleida acollirà el proper 20 de desembre, a partir de les 18.30 hores, un concert de Nadal solidari per recaptar fons per als nens desfavorits de Càritas Diocesana de Lleida. L’entrada és gratuïta amb una aportació voluntària que es destinarà íntegrament a aquesta causa. El concert comptarà amb la participació d’artistes com la soprano Olga Farrando, la directora de cant Gemma Naranjo i l’organista Miquel González, que oferiran una vetllada plena de música i esperit nadalenc. Durant el concert s’interpretaran peces de Johann Sebastian Bach, Adolphe Adam i Alexandre Guilmant, entre d’altres, així com nadales populars com Santa Nit, El noi de la mare i Les dotze van tocant. Les persones que ho desitgin poden col·laborar amb aquesta iniciativa assistint al concert i fent una aportació a la mateixa Catedral, va assenyalar l’entitat.