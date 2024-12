La intel·ligència artificial marca els Nobel

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Gustau de Suècia va entregar ahir els premis Nobel, a deu homes i una dona, durant una cerimònia en la qual es van glossar els seus assoliments, com les aportacions a la intel·ligència artificial. Els nous Nobel van rebre de mans del rei la icònica medalla i el diploma durant una sòbria cerimònia.

La presidenta de la Fundació Nobel, Astrid Söderbergh, va recordar els premis d’aquest any, en els quals s’han distingit treballs pioners en Física i Química directament relacionats amb la intel·ligència artificial (IA) i, en el cas de Medicina, amb la genètica. Però “les conseqüències inimaginables que poden potser introduir les tecnologies genètiques i la intel·ligència artificial només poden gestionar-se en una col·laboració internacional basada en normes i en la confiança”, va destacar Söderbergh.

El Nobel de la Pau va ser entregat hores abans a Oslo a l’organització japonesa Nihon Hindankyo, per la lluita contra les armes nuclears, i el seu copresident, Terumi Tanaka, es va manifestar “afligit i furiós” perquè s’“amenaci amb trencar el tabú nuclear”, i va assenyalar Rússia per insinuar-ne l’ús a Ucraïna i a Israel, a Gaza. L’única dona premiada va ser la sud-coreana Han Kang, amb el guardó en Literatura, per la seua intensa prosa poètica, que s’enfronta a traumes històrics i exposa la fragilitat de la vida humana. En Física, van ser John Hopfield i Geoffrey Hinton, pels seus descobriments per a l’aprenentatge de les màquines a través de xarxes neuronals artificials. El disseny computacional de proteïnes va valer una meitat del Nobel de Química a David Baker, i l’altra la van compartir Demis Hassabis i John Jumper per predir-ne l’estructura. Victor Ambros i Gary Ruvkun van compartir guardó de Medicina pel descobriment del microARN i el d’Economia va ser per a Simon Johnson, Daron Acemoglu i James Robinson, pels estudis sobre com es formen les institucions econòmiques i polítiques i com determinen la prosperitat de les nacions i les desigualtats entre elles.