Quines són les marques de cotxes que més es van avariar el 2024?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Al mercat automobilístic espanyol, la fiabilitat dels vehicles és un factor clau a l’hora de prendre decisions de compra. Recentment, Recomotor, una empresa dedicada a donar una segona vida a diferents recanvis de l’automòbil, ha publicat la seua anàlisi anual sobre aquest aspecte, identificant les marques i models que més freqüentment van visitar el taller el 2024.

Col·laboració amb més de 10.000 tallers

L’estudi, elaborat en col·laboració amb més de 10.000 tallers a tot el país, destaca quins són els vehicles que més reparacions van requerir al llarg de l’any. Segons les dades recopilades, les firmes Alfa Romeu, Fiat, Land Rover i Jeep encapçalen el llistat de marques els models del qual han passat més pel taller.

A més, l’informe assenyala un increment en les incidències de reparació en marques com MG o Lynk&Co, a causa del seu alt creixement al mercat espanyol durant l’últim any. Aquest fenomen podria estar relacionat amb l’adaptació d’aquestes marques relativament noves a les condicions i exigències del mercat local.

Toyota , Honda, Kia i Skoda : les més fiables

D’altra banda, l’anàlisi de Recomotor també identifica les marques amb menor necessitat d’intervenció mecànica. Toyota, Honda, Kia i Skoda continuen posicionant-se com a fabricants els vehicles dels quals requereixen menys visites al taller, la qual cosa suggereix una fiabilitat més gran i durabilitat dels seus components.

Aquests resultats no només reflecteixen la qualitat de fabricació de cada marca, sinó també l’eficàcia de les seues estratègies de postvenda i manteniment. Les marques amb menor incidència de reparacions solen comptar amb programes de servei més complets i una millor disponibilitat de peces de recanvi, la qual cosa contribueix a minimitzar els temps d’inactivitat dels vehicles.

Impacte en les decisions de compra

La fiabilitat d’un vehicle és un factor determinant per a molts compradors, especialment en un context econòmic desafiador com l’actual. Les dades proporcionades per estudis com el de Recomotor poden ajudar els consumidors a prendre decisions informades i a les marques a identificar àrees de millora en els seus processos de fabricació i servei postvenda.

A més, aquest tipus d’anàlisi també pot influir en les despeses associades a la propietat d’un vehicle a llarg termini. Els models amb més freqüència de reparacions solen implicar despeses més elevades en manteniment i reposades, la qual cosa pot afectar significativament el pressupost dels propietaris.

Mirant cap al futur

A mesura que la indústria automobilística continua evolucionant, amb la creixent adopció de vehicles elèctrics i tecnologies de conducció autònoma, serà interessant observar com aquests canvis afecten la fiabilitat de les diferents marques. Els fabricants que aconsegueixin adaptar-se a aquestes noves tendències, mentre mantenen alts estàndards de qualitat i servei, estaran més ben posicionats per guanyar la confiança dels consumidors en un mercat cada vegada més competitiu.

L’informe anual de Recomotor sobre la fiabilitat dels vehicles a Espanya el 2024 revela que Alfa Romeu, Fiat, Land Rover i Jeep són les marques els models de les quals van visitar amb més freqüència els tallers. D’altra banda, Toyota, Honda, Kia i Skoda es destaquen com les marques més fiables, amb menor necessitat d’intervenció mecànica. Aquestes dades poden influir significativament en les decisions de compra dels consumidors i en els costos associats a la propietat d’un vehicle a llarg termini.