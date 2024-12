Consum alerta de la presència de pinyols d’olives en unes salsitxes de boví procedents de França

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat aquest dimecres de la presència de pinyols d’olives en salsitxes de boví procedents de França marca Isla Délice, amb data caducitat del 9 d’abril de 2025.

L’alerta ha estat traslladada per part de les autoritats sanitàries franceses arran de diverses reclamacions de clients, de la que s’ha tingut coneixement a través de la Xarxa de Alerta Alimentaria Europea (Rapid Alert System for Food and Feed-RASFF).

Segons la informació disponible, la distribució inicial s’ha realitzat a les comunitats autònomes de Castilla La Mancha, Catalunya i Comunitat de Madrid, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres regions.

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada del producte afectat dels canals de comercialització.

Així mateix, des del Ministeri de Consum es recomana a les persones que tinguin al seu domicili el producte afectat per aquesta alerta s’abstinguin de consumir-lo.