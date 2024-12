Un infermer interí que ha suspès l'examen de català després de 10 anys: "Torno a Andalusia. No tinc forces per a continuar intentant-ho"

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons ha publicat el diari El Mundo, 212 sanitaris s'han quedat sense plaça a l'Institut Català de la Salut (ICS) per no haver acreditat un nivell suficient de català. La notícia ha generat polèmica i viralitat a les xarxes socials, especialment arran de les declaracions d'un dels afectats, Javier Gutiérrez, infermer interí a Barcelona des de fa una dècada.

Gutiérrez, que ha intentat superar l'examen de català en tres ocasions sense èxit, ha manifestat la seva frustració: "Torno a Andalusia. No tinc forces per a continuar intentant-ho. És totalment frustrant. T'arribes a sentir inferior als sanitaris catalanoparlants". L'infermer sevillà ha decidit no tornar a presentar-se a la prova i al maig tornarà a la seva terra natal per a optar a les oposicions del sistema sanitari andalús.

Segons Gutiérrez, "aconsegueixen que la gent que val i està motivada se n'acabi afartant i marxi. Pel català, acaben perdent professionals valuosos i integrats que tornen a sistemes sanitaris on no els posen traves lingüístiques". A més, ha criticat la dificultat de l'examen, qualificant-lo de "fora de lloc" per a un infermer, ja que consistia a "escriure un article d'opinió en res relacionat amb la qüestió sanitària i resoldre qüestions gramaticals complexes".

Reaccions a les xarxes socials

La notícia ha suscitat diverses reaccions a les xarxes. El polític Jordi Puigneró ha defensat el requisit lingüístic a través del seu compte d'X: "Si després de 10 anys no és capaç de fer l'esforç d'acreditar un mínim de Català per poder d'atendre als pacients en la seva llengua (que per cert és oficial i un dret del pacient) doncs llavors no pot ser un bon sanitari a Catalunya".

Altres usuaris, com @Sicrit, han expressat opinions similars: "Si has nascut, vius o treballes a Catalunya t'has d'integrar i respectar tot el que representa Catalunya. Això és així a qualsevol país del món, per què nosaltres hem de ser menys? Ja n'hi ha prou."